Keine Patente auf Saatgut!

Bündnis "Keine Patente auf Saatgut!" übergibt 250.000 Maiskörner an das Europäische Patentamt

Ankündigung Fototermin in München

München (ots)

Datum: 13. Dezember 2022

Uhrzeit: 12 Uhr

Ort: Europäisches Patentamt, Bob van Benthem Platz 1 (Erhardtstraße), München

Am 13. Dezember 2022 übergibt "Keine Patente auf Saatgut!" in München anlässlich der Sitzung des Verwaltungsrates des Europäischen Patentamtes 250.000 Maiskörner aus ökologischer Züchtung. Jedes Maiskorn steht für eine Unterschrift, die in den letzten Monaten im Rahmen einer Petition gegen Patente auf konventionell gezüchtete Pflanzen gesammelt wurde. Verpackt sind die Maiskörner in 39 Säcke, die jeweils mit den Landesflaggen der 39 Vertragsstaaten des EPA bedruckt sind. Mit der Aktion protestiert "Keine Patente auf Saatgut!" auch gegen ein Patent der Firma KWS, das sich auf die Züchtung von Mais erstreckt, obwohl dieser nicht gentechnisch verändert ist.

Vor Ort wird "Keine Patente auf Saatgut!" zusammen mit Partner- und Mitgliedsorganisationen wie der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), dem Bund für Naturschutz in Bayern (BN) und dem Umweltinstitut München mehrere zwei Meter hohe Standbilder präsentieren, die patentierte Tomaten, Brokkoli, Braugerste und Mais symbolisieren.

Die Presseklärung und Fotos von der Aktion können am 13.12. unter dieser Link abgerufen werden: https://www.no-patents-on-seeds.org/de/news/maiskorn

