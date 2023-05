DIE ZEIT

ZEIT Studienführer 2023/24 mit dem neuen CHE Hochschulranking: aktuelle Bewertungen zu den Studiengängen Rechts-, Wirtschaftswissenschaften und Soziale Arbeit

DIE ZEIT veröffentlicht heute im ZEIT Studienführer 2023/24 sowie auf HeyStudium die neuesten Ergebnisse des Hochschulrankings vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). Das Ranking umfasst Beurteilungen von Studierenden zu den Studienbedingungen an ihrer Hochschule sowie Fakten zu Studium, Lehre und Forschung. Der ZEIT Studienführer veröffentlicht Auszüge aus dem Ranking und beantwortet auf 300 Seiten die wichtigsten Fragen rund um die Entscheidung für das richtige Studienfach, die Studienplatzbewerbung, die Studienfinanzierung und den Einstieg ins Studium. In diesem Jahr wurden die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Soziale Arbeit neu bewertet. Erstmals geben die Studierenden in diesen Fächern auch ihr Urteil zu digitalen Lehrelementen ab.

Studieninteressierte mit Interesse an Wirtschaft finden neben den Klassikern BWL, VWL und Wirtschaftswissenschaften mittlerweile eine breite Palette von Studienangeboten, in denen die Verbindung mit Recht, Psychologie, Informatik oder Ingenieurwesen es ermöglicht, gezielt Inhalte aus beiden Fächern zu vereinen, sowohl an Universitäten als auch an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW). Vielerorts gelingt die Studienorganisation auch in diesen kombinierten Fächern sehr gut, das zeigen die Bewertungen der aktuell Studierenden. Zudem wird beim Studienstart häufig Unterstützung geboten und insbesondere an den HAW besteht vielfach ein sehr guter Kontakt zur Berufspraxis. Wo die Studierenden sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation sind, zeigen die heute veröffentlichten Ergebnisse des CHE Hochschulrankings 2023/24.

Frank Ziegele, Geschäftsführer des CHE Centrum für Hochschulentwicklung: "Studieninteressierte bekommen im CHE Ranking wichtige Auskünfte aus allererster Hand, was sie an den jeweiligen Hochschulen wirklich erwartet. Und dabei können sie sich auf die Qualität der Ergebnisse verlassen."

Das CHE Hochschulranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden seit nunmehr 25 Jahren der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.

Das vollständige Ranking ist ab sofort digital auf HeyStudium unter heystudium.de/ranking abrufbar. Neu in diesem Jahr: Die Ergebnisse der Studierenden-Befragung werden anschaulich anhand einer 5-Sterne-Skala dargestellt. Die faktenbasierten Rankingergebnisse sind wie bisher drei Ranggruppen (Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppe) zugeordnet.

Martin Spiewak, Chefredakteur des ZEIT Studienführers: "Die Zahl der Studiengänge wächst von Jahr zu Jahr - und damit auch der Orientierungsbedarf von Abiturienten und Abiturientinnen. Wir wollen mit dem Ranking sowie einer Vielzahl von Hintergrundinformationen, Tipps und Checklisten dabei helfen, eine bewusste Entscheidung zu treffen."

Der ZEIT Studienführer 2023/24 mit dem Extraheft "Wege in den Beruf" ist ab heute für 11,95 Euro überall im Handel oder unter www.zeit.de/studienfuehrer erhältlich.

