Sophia Thiel, Philipp Westermeyer, Collien Ulmen-Fernandes, Mirijam Trunk und Franca Cerutti zu Gast bei der Veranstaltungsreihe "How it works: Dein Weg durchs Studium zum Job"

Die digitale Veranstaltungsreihe "How it works: Dein Weg durchs Studium zum Job" startet in das Sommersemester 2023: An vier Eventtagen im Mai und Juni erhalten Studierende und Berufseinsteigerinnen bei Live-Talks und Online-Seminaren von spannenden Persönlichkeiten wie Sophia Thiel, Franca Cerutti, Philipp Westermeyer oder Collien Ulmen-Fernandes Tipps für das Studium und den Start ins Berufsleben. In anschließenden Get-together-Sessions kommen die Teilnehmenden mit den Gesprächsgästen in den persönlichen Austausch und können sich vernetzen.

Die Veranstaltungsreihe startet am 11. Mai mit dem Thementag "Hustle-Culture: Wie gehe ich gelassen mit Leistungsdruck und Erwartungen um?" mit der Fitnessbloggerin und Unternehmerin Sophia Thiel als Gast. Beim Live-Talk "Lost? So findest du in der Quarterlife-Crisis Orientierung" am 23. Mai spricht u. a. Franca Cerutti, Psychologin und Host vom Podcast "Psychologie to go!", zum Thema. Philipp Westermeyer, Gründer und Geschäftsführer von OMR, sowie Mirijam Trunk, Chief Sustainability, Diversity & Crossmedia Officer bei RTL Deutschland, diskutieren am 12. Juni über die Arbeitswelt von morgen und am 27. Juni geht es um das Thema "Studium, Karriere und Familie: Wie finde ich meinen persönlichen Lebensentwurf?", u. a. mit Schauspielerin und Autorin Collien Ulmen-Fernandes.

Alle interessierten Studierenden, Absolventinnen und Berufseinsteiger sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Eine Übersicht der Veranstaltungen und die kostenlose Anmeldung gibt es unter: www.zeit.de/howitworks

Eine Veranstaltungsreihe von ZEIT Campus in Partnerschaft mit Die Techniker.

