Terrorverdächtige Ex-Abgeordnete der AfD beschäftigte Wahrsagerin im Bundestag

Hamburg (ots) - Die finnische Sozialdemokratin Sanna Marin ist die Preisträgerin des diesjährigen Helmut-Schmidt-Zukunftspreises, den die Wochenzeitung DIE ZEIT, die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und THE NEW INSTITUTE am 4. Mai 2023 im Thalia Theater in Hamburg verleihen. Die Auszeichnung würdigt seit 2022 innovative Leistungen in den Bereichen Demokratie, ...

mehr