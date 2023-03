EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Wechsel in der Amtsbereichsleitung der VELKD und im Führungsteam des EKD-Kirchenamts: Stephan Schaede folgt auf Horst Gorski

Subhead: Der 59-jährige Theologe Dr. Stephan Schaede, Regionalbischof für den Sprengel Lüneburg der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, tritt voraussichtlich am 1. August die Nachfolge von Dr. Horst Gorski an, der am 30. Juni nach acht Jahren im Kirchenamt in den Ruhestand tritt.

Stefan Schaede übernimmt als Vizepräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beide Leitungsfunktionen, die Horst Gorski derzeit innehat: die Verantwortung für die Hauptabteilung II (kirchliche Handlungsfelder, Bildung und öffentliche Verantwortung) sowie für den Amtsbereich der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) im Kirchenamt der EKD. Schaede hat evangelische Theologie und Philosophie in Tübingen, Rom und Göttingen studiert. 1998 wurde er am Lehrstuhl von Eberhard Jüngel zum Dr. theol. promoviert, 2000 in der Landeskirche Hannover zum Pastor ordiniert. Bis 2004 war er als Gemeindepastor im Solling tätig, später als theologischer Referent an der Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST), und von 2010 bis 2021 führte er als Direktor die Evangelische Akademie Loccum. Am 1. Juli 2021 wurde Schaede von dem hannoverschen Landesbischof Ralf Meister in sein neues Amt als Regionalbischof für den Sprengel Lüneburg eingeführt. Schaede ist mit der Theologin Dr. Ina Schaede verheiratet und Vater von vier Töchtern.

Die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, bezeichnete Schaedes Berufung als "ausgesprochen chancenreiche Perspektive für die EKD und VELKD". "Die Erfahrungen, die Stephan Schaede aus seinen bisherigen beruflichen Zusammenhängen mitbringt, kommen uns bei seinen neuen Aufgaben auf besondere Weise zugute. In Schaede treffen wir auf einen leidenschaftlichen, innovativen und hoch angesehenen Theologen, der in Wissenschaft und Gesellschaft bestens vernetzt ist."

Landesbischof Meister, Leitender Geistlicher der VELKD, sagte zur gemeinsamen Personalentscheidung des Rates der EKD und der Kirchenleitung der VELKD: "Ich habe Stephan Schaede als exzellenten Theologen und als humorvollen, warmherzigen Menschen kennengelernt und freue mich sehr, dass wir nun in einer neuen Konstellation weiterhin zusammenarbeiten werden."

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe", sagte Schaede anlässlich seiner Berufung. "Ich wünsche mir eine bekenntnisorientierte Kirche, die selbstbewusst Debatten führt, an der viele Menschen sich beteiligen können." Als wichtige ethische Themen nannte Schaede die Fragen nach Gerechtigkeit und Frieden in internationaler Verantwortung und Fragen der Wissenschaftsethik: "Was heißt menschliche Selbstbestimmung vor Gott im Horizont von Künstlicher Intelligenz (KI), reproduktionsmedizinischer und biologischer Grundlagenforschung?"

