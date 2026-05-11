Bundesärztekammer

Eröffnung Deutscher Ärztetag im Hannover Congress Centrum

Hannover (ots)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie Sie wissen, findet von Dienstag bis Freitag der 130. Deutsche Ärztetag in Hannover statt. Bei der Eröffnungsveranstaltung im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums am morgigen Dienstag, 12.05.2026, um 10 Uhr wird die Bundesgesundheitsministerin zum ersten Mal nach der Vorstellung des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes, mit dem Deutschland vor einem der größten Sparpakete für die gesetzliche Krankenversicherung seit Jahrzehnten steht, vor der Ärzteschaft sprechen. Bundesärztekammer-Präsident Reinhardt wird die aktuellen Reformen mit Blick auf die Patientenversorgung aus ärztlicher Perspektive einordnen.

Direkt im Anschluss der Eröffnungsveranstaltung, um ca. 12 Uhr, wird es für Hörfunk- und Kamerateams die Möglichkeit für Interviews geben.

Sollten Sie im Vorfeld Interviewwünsche haben, melden Sie sich bitte bei uns per E-Mail (presse@baek.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 030 / 4004 56 - 700.

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