Johannes Fritz

Wohnungsbau in der Krise: Warum politische Versprechen bisher nicht reichen

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Karlsruhe (ots)

Bezahlbarer Wohnraum zählt weiterhin zu den zentralen politischen Herausforderungen. Die politischen Vorschläge reichen von Mietpreisbremsen bis zu Neubauprogrammen. Besonders die CDU setzt auf die sogenannte Genehmigungsfiktion: Bauprojekte sollen automatisch als genehmigt gelten, wenn Behörden nicht innerhalb einer bestimmten Frist entscheiden. Ziel ist es, Verfahren zu beschleunigen und Investitionen wieder attraktiver zu machen. Doch viele Experten zweifeln, ob solche Instrumente allein ausreichen.

Die Genehmigungsfiktion kann Verfahren beschleunigen, aber sie löst nicht das Grundproblem, wenn Planung, Vorschriften und Zuständigkeiten insgesamt zu komplex bleiben. Solange Bauprozesse unberechenbar sind, bleibt die Investitionsbereitschaft gedämpft. Hier erfahren Sie, warum der Wohnungsbau seit Jahren hinter den Zielen zurückbleibt, welche Rolle Bürokratie dabei spielt und was wirklich passieren müsste, damit wieder mehr gebaut wird.

Genehmigungsfiktion: Beschleunigung mit begrenzter Wirkung

Mit der Reform der Landesbauordnung in Baden-Württemberg, die seit dem 28. Juni 2025 gilt, wurde die Genehmigungsfiktion eingeführt. Demnach gilt ein Bauantrag im vereinfachten Verfahren nach drei Monaten automatisch als genehmigt, sofern die Unterlagen vollständig vorliegen und die Behörde nicht entscheidet. Flankierend wurden weitere Maßnahmen beschlossen, darunter die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens, die Einführung von Typengenehmigungen sowie Erleichterungen bei Abstandsflächen und baulichen Anforderungen.

Zwar zielt diese Reform darauf ab, Planungsprozesse zu beschleunigen und Verfahren verlässlicher zu machen; allerdings zeigt sich bereits in der praktischen Anwendung, dass der Effekt begrenzt bleibt, weil die Entscheidungsgeschwindigkeit nur einen Teil des Problems adressiert.

Wohnungsbau bleibt hinter dem Bedarf zurück

Die Zahlen verdeutlichen die strukturellen Defizite. Im Jahr 2024 wurden bundesweit lediglich 216.000 Wohnungen genehmigt – ein Tiefstand seit 2010. Zwar zeichnet sich für 2025 mit rund 238.500 genehmigten Einheiten eine leichte Erholung ab, dennoch bleibt das politische Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr deutlich verfehlt. Zwischen 2021 und 2025 wurde insgesamt nur etwa drei Viertel des tatsächlichen Bedarfs gedeckt.

Gleichzeitig berichten Bauunternehmen zunehmend von fehlenden Aufträgen. Anfang 2026 klagte rund die Hälfte der Betriebe über Auftragsmangel. Diese Entwicklung zeigt, dass nicht allein die fehlende Nachfrage das Problem ist, sondern dass vor allem Unsicherheit und wirtschaftliche Risiken Investitionen bremsen.

Bürokratie als strukturelle Hürde

Ein zentraler Hemmschuh liegt im sogenannten Baunebenrecht. Neben der eigentlichen Landesbauordnung greifen zahlreiche weitere Vorschriften, die Planung und Umsetzung erheblich erschweren. Insgesamt wirken rund 100 unterschiedliche Regelwerke auf Bauprojekte ein, was Abstimmungsprozesse verlängert und Kalkulationen erschwert.

Hinzu kommt der Personalmangel in den zuständigen Behörden. Selbst gut gemeinte Beschleunigungsinstrumente stoßen hier an Grenzen, da die Bearbeitungskapazitäten fehlen. Paradoxerweise verschärft die Reform diese Problematik teilweise, weil sie höhere Qualifikationsanforderungen stellt.

Praktische Schwächen der Genehmigungsfiktion

Auch im Detail zeigt sich, dass die Genehmigungsfiktion nicht durchgängig Planungssicherheit schafft. Behörden können kurz vor Ablauf der Frist zusätzliche Unterlagen anfordern, wodurch die Dreimonatsfrist faktisch neu beginnt.

Zudem verschiebt sich das Haftungsrisiko. Wird eine fingierte Genehmigung später zurückgenommen, können Bauherren und Planer mit erheblichen Konsequenzen konfrontiert werden, was Investoren eher abschreckt.

Kosten- und Regulierungsdruck jenseits des Bauverfahrens

Selbst wenn Genehmigungsverfahren schneller ablaufen, bleiben zahlreiche Kostenfaktoren bestehen. So verteuert etwa die Stellplatzpflicht den Neubau erheblich. Studien zufolge können verpflichtende Tiefgaragen die Baukosten pro Wohnung um rund zehn Prozent erhöhen.

Darüber hinaus prägen technische Normen und zusätzliche Anforderungen das Baugeschehen. Rund 3.800 DIN-Normen beeinflussen Planung und Ausführung. Parallel dazu stellen Vorgaben aus dem Denkmal-, Arten- oder Brandschutz sowie Anforderungen an Barrierefreiheit weitere Hürden dar. Der auf Bundesebene diskutierte „Gebäudetyp E“ dürfte frühestens ab 2027 Wirkung entfalten.

Was sich ändern müsste

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass punktuelle Beschleunigungsmaßnahmen nicht ausreichen. Entscheidend wäre vielmehr eine grundlegende Vereinfachung des Baunebenrechts. Weniger Vorschriften könnten Verfahren nicht nur schneller, sondern vor allem kalkulierbarer machen.

Darüber hinaus könnte ein stärkerer Fokus auf Eigenverantwortung der Baubeteiligten helfen. Wenn der Sachverstand von Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmen stärker berücksichtigt wird, lassen sich viele Detailvorgaben reduzieren, ohne die Qualität zu gefährden.

Letztlich zeigt die aktuelle Debatte, dass der Wohnungsbau nicht an einem einzelnen Instrument scheitert. Vielmehr ist es das Zusammenspiel aus Regulierung, Kostenstruktur und administrativen Abläufen, das Investitionen hemmt.

Über Johannes Fritz:

Johannes Fritz ist Bauunternehmer und Projektentwickler mit mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche. Als langjähriges aktives CDU-Mitglied engagiert er sich politisch und kandidierte 2026 als Ersatzkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Sein Fokus liegt auf der nachhaltigen Sanierung von Altbauten mit sozialem und ökologischem Mehrwert. Mehr unter johannesfritz.net

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