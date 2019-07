ARTE G.E.I.E.

ARTE live beim "Kosmos Chemnitz - Wir bleiben mehr"-Festival

Am Donnerstag, den 4. Juli 2019, einen Tag vor dem Kosmonaut Festival, feiert "Kosmos Chemnitz - Wir bleiben mehr" Premiere. Die Veranstaltung greift den kulturellen und solidarischen Impuls des #Wirsindmehr-Konzerts aus dem vorigen Jahr auf und bringt lokale Akteure aus vielen künstlerischen Sparten, dem Sport und der Wirtschaft zusammen. Gemeinsam präsentieren sie ein Programm aus Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Panels und Diskussionen auf mehr als 40 Spielflächen in der Chemnitzer Innenstadt. Die kostenfreie Veranstaltung für Toleranz und gegen Fremdenhass wartet auch in diesem Jahr wieder mit prominenter musikalischer Unterstützung auf: Neben Sänger Herbert Grönemeyer sind auch Bands wie Alligatoah, Tocotronic, der Liedermacher Joris und viele weitere Musiker im Programm. ARTE überträgt ab 15.10 Uhr die Konzerte von der Haupt- und HipHop-Bühne des Festivals im Livestream auf arte.tv/concert. Als Facebook-Live wird die Veranstaltung ebenfalls auf dem ARTE und ARTE Concert-Account übertragen.

Vorläufiges Line-Up: Großstadtgeflüster Gianni Mae Lary Mauli Tocotronic Fatoni Alligatoah Zugezogen Maskulin Herbert Grönemeyer

Als Offline-Event im Rahmen des Festivals zeigt das Chemnitzer Kino Metropol darüber hinaus drei ARTE-Koproduktionen:

"Lugau City Lights - Ein DDR-Dorf schreibt Popgeschichte"

- 12.00 Uhr und 18.00 Uhr

(Dokumentation von Tim Evers, MDR/ARTE, Wilde.Stein Filmproduktion, D 2017, 52 Min., TV-Erstausstrahlung auf ARTE am Sonntag, den 11. August 2019, um 00.00 Uhr)

"Propaganda - The Art of Selling Lies"

- 14.00 Uhr und 22.00 Uhr

(Dokumentation von Larry Weinstein, ZDF/ARTE, Taglicht Media, CAN/D 2017, 90 Min., TV-Erstausstrahlung auf ARTE am Dienstag, den 10. September 2019, um 21.45 Uhr)

"D-Mark, Einheit, Vaterland - Das schwierige Erbe der Treuhand"

- 16.00 Uhr und 20.00 Uhr

(Dokumentation von Jobst Knigge und Inge Klöpfer, MDR/ARTE, Vincent TV, D 2018, 52 Min., TV-Erstausstrahlung auf ARTE am Dienstag, den 23. Juli 2019, um 22.00 Uhr)

Mehr Informationen unter: https://www.kosmos-chemnitz.de/

