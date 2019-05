has·to·be gmbh

Produktneuvorstellung von has·to·be auf der Power2Drive

Radstadt (ots)

Software & Hardware aus einer Hand

Mit dem neuen Produkt be.ENERGISED Monitoring stellt has·to·be auf der Power2Drive in München (Halle C3 am Stand 517) ihre zukunftsfähige Lösung für die Elektromobilität vor: Eine intelligente Ladestation mit der innovativen Software be.ENERGISED Monitoring an Board. Egal ob einzelne Ladestationen oder ganze Fuhrparks betrieben werden sollen, eine intelligente Ladestation überwacht Ladevorgänge in Echtzeit, legt fest wer an der Station laden darf und übernimmt auf Wunsch auch die Abrechnung.

Starke Partner für einen reibungslosen Betrieb

Unsere be.ENERGISED certified Partner wie unter anderem ebee, Vestel und KEBA machen einen reibungslosen Betrieb mit be.ENERGISED Monitoring möglich. Diese Partner haben sich entschieden die Software vorkonfiguriert mit ihrer Hardware auszuliefern. Der Kunde hat somit die Möglichkeit, eine Ladeinfrastruktur mit der bereits integrierten Verwaltungs-Software zu erwerben. Die Partner bieten zusammen mit be.ENERGISED eine All-in-One Gesamtlösung, welche eine vollständig vorkonfigurierte Ladestation, mit bereits eingesetzter SIM-Karte inklusive der be.ENERGISED Software beinhaltet. Darüberhinaus bietet ebee diese All-in-One Lösung eichrechtskonform für den deutschen Markt an.

Je nach gewähltem Paket, enthält der technische Leistungsumfang von be.ENERGISED Monitoring einen oder mehrere QR-Code-Aufkleber, welche bei den Ladepunkten angebracht sind, sowie eine oder mehrere RFID-Karten. Somit steht einem kinderleichten Einstieg in die Elektromobilität nichts im Wege!

Produktpräsentation auf der Power2Drive (15.-17.05.2019)

Potenzielle Vertriebspartner und Elektrofachkräfte können auf der Power2Drive die unterschiedlichen Gesamtlösungspakete sowie die Vorteile von be.ENERGISED Monitoring im Speziellen näher kennenzulernen. Das Produkt wird auf der Power2Drive erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Sichern Sie sich jetzt einen Termin mit uns auf der Power2Drive!

