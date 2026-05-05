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HEINZ launcht drei neue Curry Gewürzketchups

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Düsseldorf (ots)

Mit der neuen Curry Gewürz Ketchup Range bringt HEINZ ab sofort frischen Wind in das Ketchup-Regal. Drei neue Sorten zeigen, wie viel Innovationskraft im Klassiker steckt und unterstreichen einmal mehr die Expertise des Marktführers im Bereich "Table Sauces". Ob zum saftigen Grillfleisch, unverzichtbarerer Begleiter zur Currywurst oder als geschmackliches Upgrade auf dem Sandwich. Die neue Range sorgt für inspirierende Genussmomente im Alltag. Und gerade bei Pommes stellt sich nun eine neue geschmackliche Frage: klassischer Ketchup oder doch Curry Gewürz Ketchup? Ab sofort liefert HEINZ die perfekte Antwort für alle Geschmäcker.

Bereits jetzt Testsieger im Geschmack

Die neue Curry Gewürz Ketchup Range beinhaltet drei verschiedene Sorten:

Original - für den unverwechselbaren, klassischen Curry-Geschmack

- für den unverwechselbaren, klassischen Curry-Geschmack Scharf - für alle, die es gerne intensiver und feuriger mögen

- für alle, die es gerne intensiver und feuriger mögen Schaschlik - für eine herzhafte Note, inspiriert von einem der beliebtesten Gerichte Deutschlands

Ein Launch bereits jetzt mit Geschmackserfolg: In einer von Heinz beauftragten Konsumentenbefragung in Berlin wird der neue Curry Gewürz Ketchup von Heinz zum Testsieger im Geschmack im Vergleich zu anderen Produkten am Markt gewählt. 72 % der Verbraucher geben an, dass Heinz den ausgewogensten Geschmack in der Kategorie bietet* - ein starkes Signal für die Innovationskraft der Marke. Und auch von innen überzeugt die neue Range: Alle Sorten werden mit natürlichen Gewürzen hergestellt und enthalten fast 30 % weniger Zucker als vergleichbare Produkte auf dem Markt.

Neuentwicklung einer der beliebtesten Saucen der Deutschen

Entwickelt wurde die Linie aus einem klaren Konsumentenbedürfnis heraus - dem Wunsch nach einer starken, vertrauenswürdigen Alternative von HEINZ im Segment Curry Gewürz Ketchup sowie der Bedarf an einem Produkt, das weniger Zucker enthält als in der Produktkategorie üblich ist. Allein in Deutschland macht die Curry Gewürz Ketchup Kategorie 65 Millionen Euro Umsatz**. Als #1 Marke im Bereich Table Sauces baut Heinz damit seine Expertise konsequent weiter aus und setzt auf die strategische Ausrichtung, Konsumenten kontinuierlich neue Inspiration zu bieten - vor allem in der wachsende "Taste Elevation" Kategorie, mit Produkten, die Gerichten einen noch leckeren Geschmack geben.

"Wir konzentrieren uns darauf, das Beste von Heinz zusammenzubringen: unsere Markenerfahrung, die Qualität unserer Zutaten und unsere Innovationskraft. Mit der neuen Curry Gewürz Ketchup Range bringen wir frischen Wind in eine etablierte Kategorie - mit einem Produkt, das sowohl geschmacklich als auch in seiner Zusammensetzung den aktuellen Bedürfnissen der Konsumenten entspricht", sagt Antonia Kerschbaumer, Head of Marketing GAS bei Kraft Heinz.

Die neue Curry Gewürz Ketchup Range von HEINZ ist ab sofort für einen UVP von 2,99 EUR bei Edeka sowie Bela in Deutschland, Spar in Österreich sowie Coop in der Schweiz erhältlich.

* MMR research, Berlin, Base Size = 150. June 2025

**Nielson IQ Panel on Demand Homescan, Geschäfte Gesamt, Gewürz Ketchup, 2024-2025

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