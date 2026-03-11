H.J. Heinz GmbH

HEINZ präsentiert die neue "Chef's Bottle"

HEINZ heizt professionellen Küchen in Deutschland ein: mit der Einführung der neuen 1-Liter-"Chef's Bottle". Die neue Flasche wurde speziell für die Schnelligkeit und Präzision der Gastronomie entwickelt und kommt genau da zum Einsatz, wo es drauf ankommt - an der Ausgabe, beim Anrichten oder während der Stoßzeiten. Mit der neuen Verpackung gestaltet HEINZ den Küchenalltag effizienter und bietet Kunden seinen bewährten HEINZ Geschmack sowie dem bekannten Branding.

Die neue Chef's Bottle ist in neun beliebten Sorten erhältlich - darunter Klassiker wie die beliebte "Seriously Good Mayonnaise", die klassische BBQ-Sauce sowie der kürzlich in Deutschland eingeführte Senf.

Von Köchen getestet, von Küchen genehmigt

Bei der Entwicklung hat Kraft Heinz vor allem auf das Feedback von Köchen gehört: Auf Grundlage einer Umfrage unter Profiköchen hat Kraft Heinz herausgefunden, dass 81 % der Köche lieber eine Flasche kaufen würden, die sich leicht ausdrücken lässt und ein praktisches, ergonomisches Design hat.

Ein klares Feedback, das zur Entwicklung der neuen Chef's Bottle geführt hat: Dank des leichten Kunststoffmaterials und des ergonomischen Designs lässt sich die Flasche leicht zusammendrücken und bequem handhaben, während sie durch ihren schmalen Durchmesser perfekt in eine Hand passt. Der neu entwickelte Verschluss hat eine viermal kleinere Kappe als der aktuelle Verschluss und kommt ohne Silikonventil aus, was eine lineare und präzise Dosierung ermöglicht. Das Ergebnis? Vollständige Kontrolle bei der Anwendung. Noch wichtiger: In der Gastronomie bedeutet weniger Abfall mehr Effizienz und mehr Einsparungen. Deshalb verleiht der markante Hals der neuen "Chef's Bottle" nicht nur ein elegantes Aussehen, sondern sorgt auch dafür, dass fast jeder Tropfen Sauce verbraucht wird - im Gegensatz zu vielen anderen Flaschen am Markt.

"Unsere neue "Chef's Bottle" wurde von Köchen für Köche entwickelt und spiegelt unser Bestreben bei Kraft Heinz wider, nicht nur innovative Produkte anzubieten, sondern auch den Küchenalltag so effizient und reibungslos wie möglich zu gestalten", sagt Olaf Wilson, Country Manager DACH bei Kraft Heinz. "Wir verstehen die Schnelllebigkeit der Gastronomie und entwickeln Lösungen für die speziellen Bedürfnisse für alle, die das Herz der Betriebe sind."

HEINZ ist Marktführer im Bereich Saucen und eine bewährte Marke unter Köchen weltweit. Dabei ist sich HEINZ der wichtigen Rolle professioneller Gastronomie bewusst und konzentriert sich weiterhin strategisch auf den Ausbau seines Away-from-Home-Geschäfts, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Küchenprofis gerecht zu werden.

