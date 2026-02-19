AOK-Bundesverband

Pflege vor Ort: Bundesweite AOK-Initiative mit Impulsen für die Pflegereform gestartet

Berlin (ots)

Reimann: Erfolgreiche regionale Projekte der AOKs sind Entscheidungshilfe für Politik und Praxis

Bund und Länder diskutieren weiter über die geplante Pflegereform. Die gemeinsame Arbeitsgruppe "Zukunftspakt Pflege" hatte sich im Dezember vergangenen Jahres lediglich auf unverbindliche Vorschläge und Optionen einigen können. Wichtige Entscheidungen für eine nachhaltige Pflegestruktur- und Finanzierungsreform sind daher noch ungeklärt und müssen nun endlich getroffen werden. Neben der Weiterentwicklung des Pflegeangebotes bedarf es dabei dringend auch einer Lösung für das wachsende Finanzdefizit, das 2026 bereits bei 3,2 Milliarden Euro liegt und 2027 noch deutlich steigen könnte. Als Entscheidungshilfe in der Reformdebatte präsentiert die AOK-Gemeinschaft mit der bundesweiten Initiative: "Pflege vor Ort - für ein pflegefreundliches Deutschland" jetzt eigene Projekte aus den AOK-Regionen, mit denen jeweils konkrete Probleme in der Pflege aufgegriffen und erfolgreich gelöst wurden.

Kernstück der Initiative ist ein neu geschaffener Bereich des Online-Portals für Presse und Politik der AOK unter www.aok.de/pp/pflege-vor-ort, auf dem die regionalen Projekte vorgestellt werden. Diese reichen von Angeboten zur Unterstützung pflegender Angehöriger über den Ausbau von Präventions- und sektorübergreifender Rehabilitationspflege bis hin zu niedrigschwelligen Initiativen für die Nachbarschaftshilfe und der Unterstützung einer besseren kommunalen Sorgestrukturplanung in der Pflege mit Hilfe von AOK-Routinedaten.

"Mit der Initiative möchten wir als größte Pflegekasse Deutschlands den politisch Verantwortlichen im Bund und in den Ländern Mut machen, endlich die richtigen Weichen für eine gute Pflegereform zu stellen. Wir wollen mit praktischen Impulsen zeigen, was getan werden muss, damit Pflegebedürftige und Pflegende von der im Koalitionsvertrag angekündigten großen Pflegereform profitieren", sagt die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann. "Die Projekte der AOKs zeigen, dass es regional bereits viele sehr gute Lösungsansätze für einige der drängendsten Probleme der Sozialen Pflegeversicherung gibt. Pflege findet vor Ort statt, mit jeweils unterschiedlichen Rahmen- und Kontextbedingungen. Darum ist es wichtig, dass Länder, Kommunen sowie Kranken- und Pflegekassen beteiligt werden und mehr Gestaltungsspielraum erhalten."

Neben dem Launch des neuen Webseiten-Bereichs umfasst die Initiative auch regionale Veranstaltungen zum Thema Soziale Pflegeversicherung, bei denen Politik, Leistungserbringer, Expertinnen und Experten aus dem Bereich Pflege und der Pflegekassen Bedarfslücken und Lösungsansätze diskutieren. Die Events werden ebenfalls auf dem Portal dokumentiert.

Darüber hinaus bietet der Online-Bereich einen Überblick über die Vorschläge der AOK-Gemeinschaft zur Reform der SPV, von Positionspapieren bis hin zu aktuellen Debattenbeiträgen und Vorstands-Statements. Die Kampagne richtet sich an Politiker auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie weitere Pflegeverantwortliche, Verbände und Leistungserbringer.

Reimann: "Die Reform der Sozialen Pflegeversicherung ist keine einfache Aufgabe, aber sie muss angesichts des finanziellen Defizits der SPV und der strukturellen Herausforderungen endlich vorankommen. Die Politik sollte dabei auch genau hinschauen, welche guten Lösungen tatsächlich bereits vorliegen - nicht nur auf dem Papier, sondern auch bereits in der Praxis."

Der neue Webseiten-Bereich wird fortlaufend um Projekte, Aktionen und Positionen ergänzt und kommunikativ durch Presse- und Social-Media-Arbeit begleitet.

Zum Webseiten-Bereich: www.aok.de/pp/pflege-vor-ort

Original-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell