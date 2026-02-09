PRESSEPORTAL Presseportal Logo

AOK-Bundesverband

Hoyer zu Vorschlag einer Abgabe auf weitere Einkommensarten: Fokus auf Ausgabendämpfung nicht verlieren

Berlin (ots)

Die Diskussion um eine Abgabe auf Miet- und Kapitaleinkünfte zur Senkung der Kassenbeiträge kommentiert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Jens Martin Hoyer, wie folgt:

"Die GKV-Beitragssätze befinden sich auf Rekordniveau. Die Beitragszahlenden werden in diesem Jahr voraussichtlich 370 Milliarden Euro an Leistungen finanzieren, noch einmal 23 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr.

Nach mehreren Wahlperioden mit ungebremsten Ausgabenanstiegen und Finanzierung der steigenden Kosten über Vermögen oder gar Kredite muss jetzt umgesteuert werden. Der Fokus muss dabei auf einer schnellen und effektiven Dämpfung der Ausgabenentwicklung und auf einer Steigerung der Effizienz unseres Gesundheitssystems liegen, um die Beitragszahlenden wirksam zu entlasten. Ordnungspolitische Debatten auf der Einnahmenseite dürfen nicht dazu führen, diesen Fokus zu verlieren."

Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:

Dr. Kai Behrens
Telefon: 030 / 34646-2309
Mobil: 01520 / 1563042
E-Mail: presse@bv.aok.de

