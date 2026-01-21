PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mitteldeutsche Zeitung

Zugbetreiber "Start" vor dem Aus - Bahn löst Pannen-Tochter auf

Halle (ots)

Der pannenträchtige Zugbetreiber "Start" in Sachsen-Anhalt wird aufgelöst. Nach Informationen der Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe) sind die Beschäftigten am Mittwoch informiert worden, dass das Unternehmen zum 1. August dieses Jahres in der Muttergesellschaft DB Regio aufgeht. Die Bahn bestätigte dem Blatt die Entscheidung am Mittwochabend. Die Mitarbeitenden würden von DB Regio übernommen, die Verkehrsverträge weitergeführt, sagte ein Sprecher: "Die Züge fahren weiter." "Start" ist auch in anderen Bundesländern aktiv.In Sachsen-Anhalt betreibt das Unternehmen seit Dezember 2024 16 Linien mit einer Länge von mehr als 900 Kilometern, darunter nachfragestarke Pendlerstrecken wie Halle-Halberstadt oder Magdeburg-Wolfsburg. Die Bahn-Tochter war landesweit immer wieder negativ aufgefallen wegen kurzfristiger Zugausfälle, Verspätungen und mangelhafter Reisenden-Informationen. Wirtschaft

