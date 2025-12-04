dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Vertriebsleiter Christopher Höpfner zum Prokuristen der dpa ernannt

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH hat Vertriebsleiter Christopher Höpfner (52) zum Prokuristen des Unternehmens bestellt. Mit Zustimmung des dpa-Aufsichtsrates wird ihm Gesamtprokura übertragen. Damit verfügt Deutschlands größte Nachrichtenagentur über insgesamt fünf Prokuristinnen und Prokuristen. Als Chief Revenue Officer gehört Christopher Höpfner zum engen Führungskreis der dpa. In seiner Funktion berichtet er direkt an den Vorsitzenden der Geschäftsführung Peter Kropsch und ist insbesondere für die Vertragsbeziehungen zu den Kernkunden und Eigentümern zuständig.

"Die Vertriebsleitung hat in jeder Nachrichtenagentur hohe Verantwortung. Wir freuen uns sehr, Christopher Höpfner zum Prokuristen für diese zentrale Position in der dpa ernennen zu können", sagt dpa-CEO Peter Kropsch. "Christopher Höpfner hat in seinen bisherigen Positionen Führungsstärke und Führungskompetenz bewiesen. Mit seiner Vertriebsexpertise und seiner fundierten Kenntnis der Branche wird er einen wichtigen Beitrag für die erfolgreiche Zukunft der dpa leisten." Neben Christopher Höpfner gehören Kirsten Heinrichs (Personal), Jan Mahler (Recht), Michael Röseler (Finanzen) und Caren Siebold (Produkt) zu den Prokuristinnen und Prokuristen der dpa GmbH.

Der gebürtige Frankfurter Christopher Höpfner (Jahrgang 1973) bringt umfangreiche Erfahrung im Vertriebsmanagement mit. Seit 2000 war er bei Gruner + Jahr/RTL Deutschland tätig, zuletzt als Executive Sales Director der DPV, der Vertriebstochter von Gruner + Jahr. Dort verantwortete er die Vertriebsaktivitäten und Umsätze sämtlicher Zeitschriftenprodukte - sowohl im Print- als auch im Digitalbereich. Höpfner hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und mehrere Fortbildungen absolviert, unter anderem das Programm "Data Science Principles" an der Harvard University. Zudem ist er zertifizierter systemischer Coach.

Der Einstieg von Christopher Höpfner bei der dpa erfolgte im Frühjahr 2025. Nach einer dreimonatigen Einarbeitung durch seinen Vorgänger Thorsten Matthies, der in den Ruhestand wechselte, übernahm er zum 1. Juli 2025 dessen Funktion als Vertriebsleiter In- und Ausland. Außerdem verantwortet er die Koordination mit den weiteren Vertriebseinheiten der Gruppe, darunter news aktuell und Picture-Alliance.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.

