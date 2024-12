MagentaSport

Hockey Pro League live & kostenlos bei MagentaSport: Dienstag erstmals Frauen-Team vs Argentinien ab 23 Uhr

Zu "wenig Haltung und Einsatz"! Deutsche Männer zahlen bei 3:6 gegen Belgien "Lehrgeld"

München (ots)

Am Samstag gegen den Olympiasieger Niederlande der erste Erfolg, 2 Tage später kassieren Deutschlands Hockey-Männer ein 3:6 im Pro-League-Rückspiel gegen Belgien. Bundestrainer Andre Henning hatte nach dem 2:3 im Hinspiel betont, wie wichtig es sei, mutig gegen die aggressive Raumdeckung der Belgier zu spielen. Nach dem Spiel zog Henning Parallelen zum Hinspiel: "Wir erlauben uns zum zweiten Mal, einen wirklich ganz schwachen Start - mit wenig Haltung und wenig Einsatz. Dadurch liegen wir schon wieder sehr früh mit 0:2 hinten." Henning kritisierte außerdem, dass es dem Team nach dem "umstrittenen" Siebenmeter an Energie und Qualität gefehlt habe, um das Spiel zu drehen. "Phasenweise haben wir Lehrgeld bezahlt. Aber ich hoffe, dass dieses Lehrgeld gut investiert war und wir aus dieser Erfahrung eine Entwicklung ziehen, die uns bei den nächsten großen Spielen hilft." Kleiner Lichtblick: Torhüter Joshua Onyekwue Nnaji verhinderte mit starken Paraden eine noch höhere Niederlage. Deutschland bleibt nach 4 Spielen bei 4 Punkten. Deutschlands Frauen steigen morgen in die Pro League ein: gegen Argentinien, live und kostenlos ab 23 Uhr bei MagentaSport.

MagentaSport zeigt ab sofort alle Partien der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaften in der der Pro League sowie die Hockey-EM in 2025. Darüber hinaus die Hallen-Hockey-EM in 2026. Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Montag aus der FIH Pro League. Weiter geht es am Dienstag und Mittwoch , wenn die Frauen in den Pro League-Wettbewerb einsteigen: morgen ab 23 Uhr gegen Argentinien, am Mittwoch ab 23 Uhr gegen Niederlande..

Stimmen und Clips: Deutschland - Belgien 3:6

Im 4. Spiel der FIH Pro League 2024 unterliegt das DHB-Team Belgien mit 3:6. Wie schon im Hinspiel erwischen die Belgier Deutschland früh: William Ghislain trifft in der 5. Minute zum 1:0 und Tom Boon erhöht kurz vor Ende des 1. Viertels auf 2:0. Deutschland hat zunächst Schwierigkeiten mit dem aggressiven Pressing der Belgier, bleibt aber dank des überragenden Torhüters Joshua Onyekwue Nnaji im Spiel. Der 22-Jährige, der erst sein 4. Länderspiel bestreitet, zeigt mit zahlreichen Paraden eine beeindruckende Leistung und verhindert eine deutlich höhere Niederlage. Im 2. Viertel kämpft sich Deutschland zurück: Raphael Hartkopf und Thies Prinz erzielen die Treffer zum 2:2-Ausgleich. Nach einem Foul von Martin Zwicker verwandelt Tom Boon einen Siebenmeter zum 3:2 für Belgien. Doch Elian Mazkour gleicht nur 2 Minuten später zum 3:3 aus. Im letzten Viertel bricht das DHB-Team jedoch ein: Innerhalb von 3 Minuten kassiert Deutschland 3 Tore zum 3:6-Endstand. Tom Boon glänzt, wie schon im Hinspiel, mit 3 Toren. Für das deutsche Männer-Team geht es in der Pro League im Februar weiter.

Der deutsche Anschlusstreffer zum 1:2 durch Raphael Hartkopf - hier im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OGlxZkpGbVVlTlZIVTJteVBJTTdEZWdFR05UYTM0RFJqNFV4QlNZM2E3UT0=

Nach einer schönen Kombination staubt Thies Prinz zum 2:2 ab - hier im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cDcrd055K05KWjFYNzNKL0JCc1c0eUlkbHdtNWhDSGpscCtPRnF2WXBjaz0=

Nach einer langen Unterbrechung durch den Videoschiedsrichter wird auf Foul von Martin Zwicker an Tom Boon entschieden. Boon verwandelt den fälligen Siebenmeter zum 2:3 für Belgien - hier im clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RVZuMTFxemxvTDJRYlNoQVVCMk9UZXdkdURwc0FDY2oyVnIvU1NkbTdmWT0=

Nur 2 Minuten später findet Deutschland die schnelle Antwort und gleicht durch Elian Mazkour zum 3:3 aus - hier im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OHhoL3dtQ3Z3azZaaTJhNnUrVTNpRGlJNFRWU0p0bGZFNVppRFRFOUIxWT0=

Der überragende Mann auf deutscher Seite, Torhüter Joshua Onyekwue Nnaji, gibt alles: Hier eine seiner beeindruckenden Paraden im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U1phK3I2RUd2MzdhZG9wUUhWa3Z6MGNkeGdHTmNmVTc2VmFWN0ZrWXgraz0=

Andre Henning, Trainer der deutschen Nationalmannschaft, sieht nach der Niederlage gegen Belgien Parallelen zum Hinspiel: "Wir erlauben uns gegen Belgien leider zum zweiten Mal einen wirklich ganz schwachen Start - mit wenig Haltung und wenig Einsatz. Dadurch liegen wir schon wieder sehr früh mit 0:2 hinten und das ist eine enorme Hypothek gegen eine wirklich extrem stark aufspielende belgische Mannschaft. Wir haben es dann super gedreht, kommen zurück ins Spiel, sind wieder auf Augenhöhe, es steht 3:3 und wir haben sogar die Chance zum 4:3. Dann kippt das Momentum sehr gegen uns, durch einen - höflich formuliert - äußerst umstrittenen Siebenmeter. Ab diesem Punkt hatten wir nicht mehr die Energie und Qualität, das Spiel zu unseren Gunsten zu drehen. Phasenweise haben wir wirklich Lehrgeld bezahlt. Aber ich hoffe, dass dieses Lehrgeld gut investiert war und wir aus dieser Erfahrung eine Entwicklung ziehen, die uns bei den nächsten großen Spielen hilft."

Hockey live & kostenlos bei MagentaSport

Pro League Frauen Wettbewerb

Dienstag, 10. Dezember 2024

Ab 23.00 Uhr: Argentinien - Deutschland

Mittwoch, 11. Dezember 2024

Ab 23.00 Uhr: Deutschland - Niederlande

Freitag, 13. Dezember 2024

Ab 23.00 Uhr: Argentinien - Deutschland

Samstag, 14. Dezember 2024

Ab 23.00 Uhr: Niederlande - Deutschland

