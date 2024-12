MagentaSport

Live bei MagentaSport: GFBL-Topspiel am Freitag, Sonntag der Superlative 3. Liga ab 13 Uhr

Huth denkt nicht ans Aufhören: "Wahrscheinlichkeit, dass ich die Schuhe an den Nagel hänge, ist nicht groß"

Nach der Länderspiel-Pause meldet sich die Google Pixel Frauen-Bundesliga mit einem Top-Spiel am Freitag zurück: Bayer Leverkusen (4.) trifft auf Tabellenführer VfL Wolfsburg, nur 2 Punkte trennen die Teams (live ab 18.15 Uhr). Die Bayer-Frauen haben die Chance, die Wölfinnen von der Tabellensitze zu verdrängen. Neben der Spannung auf dem Platz wird beim VfL auch über eine mögliche Vertragsverlängerung von Svenja Huth verhandelt. Die 33-jährige äußert sich vor dem GFBL-Gipfel im MagentaSport-Interview zu ihrer Zukunft: "Ich glaube, dass vom Verein und von meiner Seite große Wertschätzung besteht. Ich habe auch schon öfter betont, dass ich mich sportlich und privat sehr wohl hier fühle." Huth machte zudem klar, dass ein Karriereende für sie noch nicht in Frage kommt: "Ich fühle mich gut und habe Spaß. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Schuhe an den Nagel hänge, ist nicht groß." In der 3. Liga steht der "Sonntag der Superlative" an: 3 Topspiele. Die Sendezeit wurde extra verlängert! Schon um 13 Uhr startet das Traditionsduell Rot-Weiss Essen (17.) gegen 1860 München (12.). Um 16 Uhr folgt das Spitzenspiel: Dynamo Dresden (2.) empfängt Arminia Bielefeld (3.) - 2 punktgleiche Teams (29 Punkte) jagen Tabellenführer Cottbus, der bereits am Samstag in Mannheim (ab 13.30 Uhr in der Konferenz) spielt. Dresdens Stürmer Christoph Daferner, mit 10 Treffern aktuell bester Torjäger, ist motiviert: "Die Liga ist unglaublich ausgeglichen. Kleinigkeiten werden entscheiden und wir müssen unsere Stärken nutzen." Dynamos Stärke: In den letzten 3 Spielen traf Dresden 8 Mal. Zum Abschluss um 19 Uhr folgt eine Premiere: Beim Spiel Viktoria Köln gegen Schlusslicht Osnabrück wird Viktoria-Trainer Olaf Janßen als erster Coach im deutschen Profi-Fußball während eines Spiels mit Mikro verkabelt - die Premiere im Kellerduell, live bei MagentaSport.

Im Anschluss ein Ausblick auf den 17. Spieltag in der 3. Liga und den 11. Spieltag in der GFBL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Nach dem Auftakt am Freitag (ab 18.30 Uhr: SC Verl - 1. FC Saarbrücken) und heißem Samstag (ab 13.30 Uhr in der Konferenz ) u.a. mit Mannheim gegen Spitzenreiter Cottbus sowie Hansa Rostock gegen SV Sandhausen plus Aue mit neuem Trainer in Ingolstadt geht am Sonntag der Superlative die Post ab: Rot-Weiss Essen - 1860 München (ab 13.00 Uhr) und Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld (ab 16.00 Uhr) lauten die Spitzenspiele bei MagentaSport.

GFBL-Topspiel zum Nikolaus: Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg - der Kampf um die Tabellenspitze - Freitag, ab 18.15 Uhr bei MagentaSport: Huth will verlängern!

"Ich fühle mich gut und habe Spaß - die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Schuhe an den Nagel hänge, ist nicht groß," sagt die 33-jährige Svenja Huth im MagentaSport-Interview zu ihrem Karriere-Plan. Am Saisonende läuft ihr Vertrag beim VfL Wolfsburg aus. Die 88-fache Nationalspielerin hatte erst Anfang des Jahres ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Seit ihrem Wechsel zum VfL im Jahr 2019 wurde sie zweimal Meister. Ob ein weiterer Titel dazu kommt? Huth findet: "Wenn man sich aktuell die Tabelle anschaut, würde ich 4 Teams nennen. Zuerst waren es Bayern, dann wieder wir. Belastung wird ein Thema, aber wir hoffen, bis zum Ende mitmischen zu können." Den VfL Wolfsburg erwartet als Tabellenführer beim Vierten Bayer Leverkusen eine echte Herausforderung - nur 2 Punkte Rückstand sind's. Svenja Huth warnt vor Leverkusen: "Das waren auch in den vergangenen Jahren immer unangenehme Spiele gegen Leverkusen und sie waren schon oft nah dran." Expertin Tabea Kemme, Moderatorin Kamila Benschop und Kommentator Oskar Heirler berichten am Freitag live ab 18.15 Uhr aus Leverkusen. Titelverteidiger FC Bayern (3.) gastiert am Samstag bei der SGS Essen - live ab 13.45 Uhr. Ein weiteres Highlight folgt am Montag: Zum Abschluss des 11. Spieltags empfängt Titelverfolger Eintracht Frankfurt (2.) RB Leipzig im Heimspiel - live ab 17.45 Uhr bei MagentaSport.

Den Clip zum kompletten Svenja Huth-Interview gibt es hier: https://cloud.thinxpool.de/s/C7wrQY9ESn89mxT/download/241203_Huth_prv.mp4

Sonntag der Superlative: dreimal mehr Sendezeit ab 13 Uhr, Traditionsduell, Dresden Aufstiegsprüfung, Deutschland-Premiere - Spitzenreiter Cottbus am Samstag in Mannheim

Die Voraussetzungen für den Sonntag sind dreimal sehr unterschiedlich. Los geht's bereits ab 13 Uhr mit der Partie zwischen Rot-Weiss Essen (17. Platz) und Sechzig (12. Platz). Ab 16 Uhr steht das absolute Spitzenspiel der 3. Liga auf der Agenda: Im Kampf um die Tabellenspitze treffen 2 punktgleiche Teams aufeinander. Dynamo Dresden (2. Platz) empfängt Arminia Bielefeld (3. Platz) im Rudolf-Harbig-Stadion . Der Mann der Stunde: Dresdens Stürmer Christoph Daferner, der mit derzeit 10 Treffern die Torjägerliste der 3. Liga anführt. Zuletzt glänzte der 26-jährige Goalgetter mit einem Doppelpack gegen Sandhausen. Seine Einschätzung: "Die Liga ist unglaublich ausgeglichen. Kleinigkeiten werden entscheiden und wir müssen unsere Stärken nutzen." Eine dieser Stärken ist derzeit zweifelsohne das Toreschießen: In den letzten 3 Spielen traf Dynamo insgesamt 8-mal. Doch auch Bielefeld reist mit großem Selbstbewusstsein nach Sachsen. Nach einem überraschenden 3:1-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bundesligist SC Freiburg will das Team nun auch Dynamo ärgern. Doch Daferner bleibt zuversichtlich: "Unsere Fans pushen uns immer, selbst bei Rückständen. Das gibt uns einen entscheidenden Vorteil." Das Spitzenspiel wird von Experte Toni Wachsmuth begleitet. Zum Abschluss des 17. Spieltags stehen sich dann Viktoria Köln und Tabellenschlusslicht Osnabrück gegenüber. Viktoria-Coach Olaf Janßen wird hierbei als erster Coach im deutschen Profi-Fußball während eines Spiels mit Mikro verkabelt - live ab 19 Uhr bei MagentaSport mit Experte Martin Lanig.

Fußball live bei MagentaSport

Die 3. Liga komplett - 17. Spieltag:

Freitag, 06.12. 2024:

Ab 18.30 Uhr: SC Verl - 1. FC Saarbrücken

Samstag, 07.12. 2024:

ab 13.30 Uhr Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel: FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue, Hansa Rostock - SV Sandhausen, Borussia Dortmund II - SV Wehen Wiesbaden, SpVgg Unterhaching - Hannover 96 II, Waldhof Mannheim - Energie Cottbus

Ab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II

Sonntag, 08.12. 2024:

Ab 13.00 Uhr: Rot-Weiss Essen - TSV 1860 München

Ab 16.00 Uhr: Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld

Ab 19.00 Uhr: Viktoria Köln - VfL Osnabrück

Google Pixel Frauen-Bundesliga komplett - 11. Spieltag:

Freitag, 06.12.2024:

Ab 18.15 Uhr: Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg

Samstag, 07.12.2024:

Ab 11.45 Uhr: Turbine Potsdam - 1. FC Köln

Ab 13.45 Uhr: SGS Essen - FC Bayern München

Sonntag, 08.12.2024:

Ab 13.45 Uhr: SV Werder Bremen - SC Freiburg

Ab 18.15 Uhr: FC Carl-Zeiss Jena - TSG Hoffenheim

Montag, 09.12.2024:

Ab 17.45: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

