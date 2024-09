Stadtverwaltung Heilbad Heiligenstadt

Höhepunkte zu 122. Deutschen Wandertag in Heilbad Heiligenstadt im Eichsfeld

Heilbad Heiligenstadt, Eichsfeld

Vom 19. bis 22. September findet in Heilbad Heiligenstadt der 122. Deutsche Wandertag statt.

Die Veranstaltung gilt als Europas größtes Treffen rund ums Wandern und es werden bis zu 30.000 Gäste in der Mitte Deutschlands erwartet. Schirmherr und Gast des Wandertages ist Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Landes Thüringen. Extremsportler Joey Kelly wird eine exklusive Wanderung am Naturmonument Grünes Band führen. Als 'Wanderhauptstadt' bietet Heilbad Heiligenstadt während der gesamten Tage ein vielfältiges Rahmenprogramm mit unterschiedlichster Unterhaltung an.

Programmhöhepunkte

Für besondere Bild- und Videoaufnahmen möchten wir Sie herzlich einladen und auf folgende Veranstaltungen im Rahmen des Deutschen Wandertages aufmerksam machen:

15.09.2024 Wanderung mit Joey Kelly am Grünen Band: Start: 10:00 Uhr; Ort: Gutshof Vogt, Hauptstraße 7, 37308 Geismar/Großtöpfer

19.09.2024 Eröffnungsfeier - Die Wander-Wimpelgruppe des letzten Ausrichters aus dem Remstal wird feierlich mit einem großen Schüler-Chor empfangen. Schirmherr und Gastredner: Bodo Ramelow, Ministerpräsident Thüringen; Beginn 19:00 Uhr; Ort: Vitalpark, Leineaue 1, 37308 Heilbad Heiligenstadt (Festgelände)

22.09.2024 Festumzug - Über 3.000 Wanderer, Vereine, Trachten- und Musik-Gruppen ziehen ein einem Umzug durch die Altstadt von Heilbad Heiligenstadt - Uhrzeit: 14:00 Uhr Ort: Heinrich-Heine-Kurpark (Start), Innenstadt Heilbad Heiligenstadt

Weitere Höhepunkte sind die Veranstaltungen in Heilbad Heiligenstadt zum 122. Deutschen Wandertag, der "Park der Regionen" im Heinrich-Heine-Kurpark mit Ausstellern aus ganz Deutschland; regionalen und überregionalen Angeboten und Unterhaltungsprogramm.

Original-Content von: Stadtverwaltung Heilbad Heiligenstadt, übermittelt durch news aktuell