ZDF: Robert Habeck und Friedrich Merz im Duell bei "maybrit illner"

Vizekanzler Robert Habeck (B'90/Die Grünen) und CDU-Vorsitzender Friedrich Merz treffen am Donnerstag, 6. Juni 2024, um 22.15 Uhr in der ZDF-Sendung "maybrit illner" zum Duell aufeinander: Was braucht Deutschland jetzt? Ab 21.00 Uhr ist die Sendung im Livestream auf heute.de zu sehen.

Wirtschaft, Klimaschutz, Sozialstaat – viele Gesetze, die die Ampel in der Krise beschlossen hat, will die CDU zurücknehmen. Wie groß ist die Kluft zwischen Bundeswirtschaftsminister und Oppositionsführer? Welche Fehler hat die Ampel gemacht? Und welche davor die Große Koalition? Könnten Grüne und CDU tatsächlich im Bund Koalitionspartner werden oder bleiben sie "Hauptgegner"?

