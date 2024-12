MagentaSport

PENNY DEL live bei MagentaSport: Iserlohn-Fans verspotten eigenes Team, Berlin fit für CHL-Duell gegen Zürich

Mannheim beglückt die Fans und plant erneut, "ein meisterschaftsfähiges Team" zu formen

München (ots)

Statement-Sieg der Mannheimer! Die Adler Mannheim setzen mit einem beeindruckenden 4:1-Sieg gegen den EHC Red Bull München ein klares Zeichen am 22. Spieltag der PENNY DEL. Nach 2 schmerzhaften Derbyniederlagen gegen Schwenningen und Frankfurt revanchieren sich die Adler eindrucksvoll. Kristian Reichel, der mit 2 Toren zum Matchwinner wird, freut sich: "Wir wollten den Fans nach den letzten Wochen etwas zurückgeben. Das war definitiv ein 60-Minuten-Auftritt von uns." Adler-Geschäftsführer Matthias Binder am MagentaSport-Mikrofon über den eingeschlagenen Weg des Klubs: "Wir haben einen Umbruch eingeleitet und arbeiten an einem Plan, ein meisterschaftsfähiges Team aufzubauen - vielleicht nicht in dieser Saison, aber in den nächsten Jahren." Binder sprach auch von einer Kurs-Korrektur im Klub: "Wir haben in der Vergangenheit zu oft gedacht, dass wir einfach ein paar Spieler austauschen und dann automatisch Meister werden. Wir haben erkannt, dass das nicht der richtige Weg ist, und wollen langfristig etwas aufbauen." Mit dem Sieg klettern die Adler wieder auf Platz 4 der Tabelle, während München auf Platz 6 abrutscht. Die Eisbären Berlin lieferten derweil ein packendes Comeback in Nürnberg. Leo Pföderl rettet Berlin mit einem späten Tor in die Overtime, wo die Eisbären das Spiel mit 3:2 drehten. Marcel Noebels lobt die Moral: "Charakter haben wir definitiv gezeigt." den braucht es auch am Mittwoch gegen den Schweizer Meister Zürich in der Champions Hockey League (ab 19.15 Uhr live). Mieser 1. Advent für die Iserlohn Roosters: nach der 5. Niederlage in Folge (1:3 gegen Wolfsburg) gab´s kritische Gesänge von den Fans. Zu allem Überfluss sorgte eine Schlägerei auf dem Eis für eine 25-minütige Unterbrechung, da eine kaputte Scheibe ersetzt werden musste. Der ERC Ingolstadt feierte einen Kantersieg mit 7:1 gegen Düsseldorf und bleibt weiter an der Tabellenspitze. Besonders erfreulich: Johannes Krauß erzielte sein erstes DEL-Tor. Sein Fazit: "Jetzt schießt nicht nur mein Bruder Tore, sondern ich habe auch endlich eins gemacht." Die Düsseldorfer EG rutscht nach einem kurzen Lichtblick wieder ans Tabellenende ab.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Sonntag aus der PENNY DEL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es am Donnerstag mit dem 23. Spieltag und der Partie Schwenninger Wild Wings gegen den ERC Ingolstadt - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport. Ein weiterer wichtiger Termin für alle Eishockey-Fans: In der Champions Hockey League kommt es zum deutsch-schweizerischen Meisterduell zwischen Berlin und Zürich. Live zu sehen am Mittwoch, ab 19.15 Uhr bei MagentaSport.

Adler Mannheim - EHC Red Bull München 4:1

Matthias Binder, Geschäftsführer der Adler Mannheim, zur fehlenden Konstanz nach 21 Spieltagen: "Fakt ist, dass wir noch nicht 60 Minuten lang auf dem Gas bleiben können. Das kostet uns immer mal wieder das ein oder andere Spiel. Aber alles in allem muss ich feststellen, dass wir in der letzten Saison einen Umbruch eingeleitet haben. In den letzten Wochen standen wir nach jedem Spieltag auf dem vierten Tabellenplatz. Das gibt uns die Möglichkeit, in Ruhe zu arbeiten. Natürlich bin ich nicht blauäugig und sehe, dass die Teams von hinten aufrücken. Wir arbeiten in Mannheim weiterhin ruhig an dem Plan, den wir uns vorgenommen haben, und ich bin guter Hoffnung, dass wir diesen Weg erfolgreich weitergehen werden."

Zum Plan der Adler Mannheim: "Unser Plan ist es, ein meisterschaftsfähiges Team aufzubauen - vielleicht nicht in dieser Saison, aber in den nächsten Jahren. Wir haben dafür schon wichtige Meilensteine erreicht. Wie Sie sicher bemerkt haben, treten wir in diesem Jahr sehr bescheiden auf. Viele Ihrer Kollegen haben gesagt, dass es selten so ruhig in Mannheim war, und diese Ruhe behalten wir bei."

Ob Dallas Eakins mit der Mannschaft Meister werden muss: "Das höre ich ja seit Jahren, dass wir mit der Mannschaft Meister werden müssen. Wir haben jetzt Geduld und verfolgen einen klaren Plan, den wir auch für die kommenden Saisons weiter vorantreiben. Lassen Sie uns einfach mal die Saison in Ruhe weiterspielen, dann sehen wir, wo sie endet."

Über die sportliche Arbeit von Dallas Eakins: "Wir haben uns Zeit gegeben. Wir haben in Mannheim auch abseits der Ergebnisse viel bewegt: das Verhältnis zu den Fans, unseren Partnern und Sponsoren sowie unsere Kommunikation. Wir haben einiges im Klub geändert, was nicht direkt ergebnisabhängig ist. Natürlich sind wir in einer Profisportart, in der Ergebnisse zählen. Wie gesagt, wir standen in den letzten Wochen auf dem vierten Platz, und da wollen wir nach diesem Spieltag auch wieder hin."

Zur Entwicklung des Klubs: "Wir haben in der Vergangenheit zu oft gedacht, dass wir einfach ein paar Spieler austauschen und dann automatisch Meister werden. Wir haben erkannt, dass das nicht der richtige Weg ist, und wollen langfristig etwas aufbauen. Natürlich treten wir nicht an, um nur mitzuspielen - wir wollen unter den Top 6 bleiben und die Tendenz nach oben verbessern. Ob wir dieses Jahr schon in der Lage sind, um die Meisterschaft mitzuspielen, weiß ich nicht. Wir hoffen es alle gemeinsam, aber den Anspruch, dieses Jahr Meister zu werden, haben wir nicht ausgegeben. Wir wollen etwas aufbauen, das in den nächsten ein bis zwei Jahren so weit ist. Mannschaften wie Berlin sind da schon ein Stück weiter. Bremerhaven spielt seit sieben Jahren eingespielt zusammen, und Ingolstadt ist in diesem Jahr auch ein Stück voraus. Aber wir wollen dranbleiben und uns dorthin entwickeln."

Kristian Reichel, Doppeltorschütze der Adler Mannheim, freut sich über den wichtigen Sieg: " Es ist schön, wenn man zwei Tore erzielt und dem Team helfen kann, also bin ich froh, dass ich das geschafft habe - vielleicht klappt's das nächste Mal mit dem Dritten. Wir hatten ein schlechtes Spiel am Freitag in Schwenningen und hatten das Gefühl, dass wir den Fans etwas zurückgeben müssen, weil wir innerhalb weniger Wochen zwei Derbys verloren haben. Wir wollten Revanche, und die haben wir uns geholt. Das war definitiv ein 60-Minuten-Auftritt von uns, und wir sind glücklich über die drei Punkte." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NHhudnJ2b2hGTGxEMm41UFp3UkVQaURjK0VSUWhwbTZ0ekNZLzVCZUI2Zz0=

Tobi Rieder, Spieler des EHC Red Bull München, ist enttäuscht über die Niederlage:

"Wir haben vorne am Anfang sehr gut gespielt und sind hinten stabil gestanden. Aber die haben ihr Tor gut verteidigt und am Ende auch verdient gewonnen. Wir müssen schauen, dass wir mehr Scheiben zum Tor bringen und auch mal ein paar dreckige Tore schießen. Wenn man hier gewinnt, ist das natürlich ein Statement, aber heute hat es einfach nicht gereicht."

Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin 2:3 (i.O)

Die Eisbären schlagen spät zu! Nach einem sicher geglaubten Sieg für die Ice Tigers dreht Leo Pföderl das Spiel für die Eisbären Berlin. Mit seinem späten Treffer rettet er das Spiel in die Overtime, wo die Eisbären schließlich komplett das Blatt wenden und mit 3:2 gewinnen. Für Berlin ist es der erste Sieg nach 2 sieglosen Partien und geht mit einem guten Gefühl ins CHL-Spiel gegen Zürich am Mittwoch. Die Ice Tigers hingegen kämpfen weiterhin mit ihrer fehlenden Konstanz und hängen auf Platz 10 der Tabelle fest.

Jeremy McKenna, Doppeltorschütze der Nürnberg Ice Tigers, ist trotz der Niederlage stolz auf seine Mannschaft: "Ich denke, wir haben hart gekämpft. Es ist ein Spiel der kleinen Unterschiede, und sie haben spät den Ausgleich erzielt und dann den Siegtreffer gemacht. Aber wir haben heute wirklich hart gespielt, und darauf können wir stolz sein. Wir wollen offensiv stark auftreten - wir haben eine Menge Talent im Team. Ich denke, es gibt viele positive Dinge, die wir aus diesem Spiel mitnehmen können."

Marcel Noebels, Spieler der Eisbären Berlin, sieht trotz des knappen Sieges Verbesserungsbedarf: "Charakter haben wir heute definitiv gezeigt, auch wenn es viele Bereiche gab, in denen wir nicht so gut gespielt haben. Trotzdem haben wir 2 wichtige Punkte gegen eine wirklich aufstrebende und gute Mannschaft geholt. Es war nicht einfach - es gab Phasen im Spiel, in denen wir Kleinigkeiten falsch gemacht haben, und die Liga ist einfach zu stark, um solche Fehler ungestraft zu lassen. In der Defensive haben wir in den letzten beiden Spielen hier und da nachgelassen."

Ob man mit einem guten Gefühl in das CHL-Spiel gegen Zürich geht: "Ja, ich denke, wir können mit breiter Brust auftreten. Aber ich glaube, am Mittwoch - bei allem Respekt vor Nürnberg - erwartet uns ein ganz anderer Gegner, der eine Nummer größer sein wird als der heutige. Wir sind im Viertelfinale der Champions League und wollen hoffentlich noch eine Runde weiterkommen, vielleicht sogar bis ganz ans Ende. Unser Ziel ist es, eine weitere deutsche Mannschaft in die nächste Runde zu bringen."

ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG 7:1

Kantersieg des ERC! Der ERC Ingolstadt spielt sich in einen Rausch und feiert mit einem souveränen 7:1 gegen die Düsseldorfer EG den 6. Sieg in Folge. Besonders erfreulich: Johannes Krauß erzielt dabei sein erstes DEL-Tor. Mit diesem deutlichen Erfolg verteidigt Ingolstadt die Tabellenspitze. Die Düsseldorfer EG hingegen rutscht nach einem kurzen Lichtblick im 6:1-Sieg gegen Iserlohn erneut ans Tabellenende.

Johannes Krauß, Spieler des ERC Ingolstadt, über sein erstes DEL-Tor und wo der Puck hinkommt: "Bisher sammle ich die Pucks immer in meinem Kulturbeutel in der Kabine, aber vielleicht kommt der auch ins Wohnzimmer. Beim Tor stehe ich im Slot und dachte: 'Wenn ich schon mal so frei bin, dann muss der jetzt auch rein.' Im ersten Moment realisiert man das gar nicht, aber als dann die anderen zu mir gefahren sind zum Jubeln, das war schon ein cooles Gefühl. Jetzt schießt nicht nur mein Bruder mal ein Tor, sondern ich habe jetzt auch mal eins gemacht."

Über den Sieg: "Wir stehen gerade ziemlich gut, spielen sehr einfach, und offensiv haben wir natürlich Qualität, sodass wir die Tore vorne machen. Ich weiß nicht genau, wie viele Siege in Folge wir jetzt haben - ich glaube sechs - und das merkt man natürlich auch daran, wie alle in die Kabine kommen. Man kommt in einen Flow, spielt geiles Eishockey und gewinnt die Spiele."

Steven Reinprecht, Trainer der Düsseldorfer EG, darüber, ob die Niederlage ein Rückschritt war nach dem 6:1-Sieg gegen Iserlohn: "Ich denke, das 1. Drittel hat die Geschichte des Spiels erzählt. Wir hatten drei Turnovers, sie haben drei Tore daraus gemacht. Wir haben vor dem Spiel über diese Turnovers gesprochen - dass sie schnell von der Defensive in die Offensive umschalten - und sie haben das ausgenutzt. Das hat den Ton für das Spiel gesetzt."

Warum es im 2. Drittel keinen Schuss aufs Tor gab und die Körpersprache fehlte: "Ja, es war kein besonders gutes Drittel. Wir werden uns einige Videos anschauen und uns selbst hinterfragen."

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Augsburger Panther 4:1

Die Fischtown Pinguins sichern sich mit einem souveränen 4:1 gegen die Augsburger Panther ihren dritten Sieg in Folge und festigen Platz 3 in der Tabelle. Für Augsburg war es die erste Niederlage unter Interimstrainer und Sportdirektor Larry Mitchell - trotz starker Leistung kosteten zu viele Strafen die Punkte.

Ziga Jeglic, Doppeltorschütze für die Pinguins Bremerhaven, über den hart erkämpften Sieg: "Ich denke, wir hatten einen etwas schlechten Start. Wir waren nicht wir selbst, haben einfach schlecht ausgeführt - ein paar schlechte Pässe und wir sind nicht genug gelaufen. Aber dann haben wir uns gesteigert. Vielleicht liegt es daran, dass wir momentan viele Spiele haben, aber wir haben uns gefangen und das Spiel letztendlich richtig zu Ende gebracht."

Über seinen Treffer aus der eigenen Hälfte: "Ich wollte aufs Tor schießen. Ich habe das Netz nicht gesehen, aber ich wusste, wo es ist. Also habe ich es versucht, und am Ende ist der Schuss reingegangen. Darüber bin ich natürlich glücklich."

Florian Elias, Torschütze der Augsburger Panther, über das, was gefehlt hat, um auch im 2. Spiel unter Larry Mitchell mehr mitzunehmen: "Schwer zu sagen. Wir hatten 2 bis 3 mal Unterzahl, das hat uns wahrscheinlich am Ende das Genick gebrochen. Larry Mitchell hat Schwung reingebracht. Den Schwung haben wir im letzten Spiel gespürt und direkt mitgenommen, aber da müssen wir dranbleiben. Wir hatten jetzt nur ein Training und da ist noch Luft nach oben." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b1BqcG1GTkRkSS9wR3ZqSEd1TEUrUkxMMjNLVDFiRS8vYlREdGtjaDlqaz0=

Straubing Tigers - Löwen Frankfurt 2:1

Hart erarbeiteter Sieg dank eines starken Florian Bugl. Trotz eines starken Auftritts der Löwen endet ihr Auswärtsspiel unglücklich. Für die Tigers bedeutet der Erfolg das Ende einer Serie von 2 Niederlagen. Mit diesem wichtigen Sieg zieht Straubing an den Löwen vorbei und belegt nun Platz 7 der Tabelle.

Florian Bugl, Spieler der Straubing Tigers, über den Schlüssel zum Erfolg gegen die Löwen: "Wir haben heute vorne mehr Tore gemacht als am Freitag, aber auch hinten besser gespielt. Wir haben nicht so viele Turnover gemacht - es war insgesamt viel besser als am Freitag. Die Defensive ist im Sport das Wichtigste, und für uns war klar, dass wir das nach Freitag verbessern wollten. Der Dezember ist so ziemlich der wichtigste Monat, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Deswegen versuchen wir, im Dezember konstant gute Leistungen zu bringen und so weit nach oben zu kommen, wie wir können."

Markus Schweiger, Spieler der Löwen Frankfurt, zeigt sich trotz der Niederlage zufrieden mit dem Spiel: "Ich denke, wir können absolut zufrieden sein. Wir hatten eine sehr dezimierte Bank, aber wir haben ein super Auswärtsspiel gemacht. Da kann man auf jeden Fall zufrieden sein und darauf aufbauen. Ich denke, wir müssen weiter unser Spiel durchziehen, wie wir es auch zu Beginn der Saison gespielt haben - mit hartem Forecheck. Dann kommen wir auch zu mehr Offensivaktionen und guten Chancen. Unser Powerplay war in letzter Zeit nicht so stark, aber heute war es durchaus besser als die letzten Male. Darauf können wir aufbauen."

Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg 1:3

Kritische Fangesänge gegen die eigene Mannschaft! Mit 1:3 verliert Iserlohn gegen die Grizzlys Wolfsburg und steckt nach der 5. Niederlage in Folge tief in der Krise. Die Fans verlieren zunehmend ihre Geduld und machten ihrem Unmut mit kritischen Gesängen Luft. Die Partie wurde zudem hitzig: Nach einer Schlägerei auf dem Eis kam es zu einer 25-minütigen Unterbrechung, da eine kaputte Scheibe ersetzt werden musste. Nach einem zwischenzeitlichen 1:0 im 1. Drittel kassierten die Roosters 3 Gegentore im 2. Drittel und stehen weiterhin zusammen mit der Düsseldorfer EG am Tabellenende. Die Grizzlys Wolfsburg dagegen konnten sich durch diesen Sieg auf Platz 9 vorarbeiten.

Hubert Labrie, Spieler der Iserlohn Roosters, war in die Schlägerei verwickelt und zeigt sich frustriert über die bittere Niederlage: "Es ist nicht einfach, wir durchlaufen gerade eine schwere Phase. Wir müssen einfach einen Weg finden und weiter hart arbeiten."

Fabio Pfohl, Torschütze der Grizzlys Wolfsburg, über die Wichtigkeit des Sieges:

Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings 2:4

Knallhart fliegen die Kölner Haie nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen aufs Eis. Bereits im 1. Drittel führen die Wild Wings mit 2 Toren und halten diesen Vorsprung. Der KEC fällt auf Platz 5.

Justin Schütz, Spieler Köln: "Das 1. Drittel haben wir komplett verschlafen. Das war gar nichts. Da haben wir jeden Zweikampf verloren, waren gar nicht wach. Dann liegst du direkt 2:0 hinten. Wenn du nicht 60 Minuten gutes Eishockey spielst, hast du es auch nicht verdient zu gewinnen."

Mirko Höfflin, Spieler Schwenningen: "Auf jeden Fall war das nah dran am perfekten Wochenende. Wir haben wieder eine super Mannschaftsleistung gezeigt. Wir haben uns durch die Anschlusstreffer nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn sie zu ziemlich guten Zeiten für Köln gefallen sind. Am Ende arbeiten wir die Scheibe im Powerplay übers Tor und machen hinten mit einer super Mannschaftsleistung dicht."

