4. Mai 2020 - 60. Todestag der Pionierin der Hirnforschung

Erste Biografie der mehrfach für den Nobelpreis nominierten Hirn-Grundlagen-Forscherin Cécile Vogt!

Die Neurowissenschaftlerin Cécile Vogt (1875-1962) gehört - wie Marie Curie oder Liese Meitner - zu den wichtigen Wegbereiterinnen für Frauenkarrieren in der Naturwissenschaft.

Verehrt und geschätzt von Kolleginnen und Kollegen aus der Hirnforschung, von den Nationalsozialisten vertrieben aus dem von ihr gemeinsam mit ihrem Mann Oskar aufgebauten Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin, ist sie nach ihrem Tod, der sich heute am 4. Mai zum 60. Mal jährt, zu Unrecht in Vergessenheit geraten.

Das neue Buch von Birgit-Kofler-Bettschart will das nun ändern!

Es holt die geniale Wissenschaftlerin, unkonventionelle Kämpferin, loyale Partnerin und Mutter vor den Vorhang und skizziert die vielfältigen Facetten einer ungewöhnlichen Frau.

Die Autorin zeigt das spannende, unkonventionelle und auch tragische Leben einer hochbegabten, durchsetzungsfähigen Frau.

Ein Frauenleben zwischen akademischer Arbeit, Politik und Familie

Wegbereiterin für Frauen in der Wissenschaft

Forscherpaar Oskar und Cécile Vogt: Genialität im Doppelpack - ein modernes, gleichberechtigtes Leben

Wissenschaft als Spielball der Politik in der NS-Zeit und während des Kalten Krieges

Cécile Vogt - Pionierin der Hirnforschung

Hardcover mit Schutzumschlag, 240 Seiten

ISBN 9978-3-8000-7786-1

EUR 25,00

