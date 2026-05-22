Kontrast Personalberatung GmbH

Gewerbeaufsicht erfolgreich neu besetzt - Anspruchsvolle Leitungsfunktion im höheren Dienst vergeben

Kontrast Personalberatung begleitet Executive Search für staatliche Aufsichtsfunktion erfolgreich

Hamburg (ots)

Eine deutsche Großstadt hat die Leitung ihrer Gewerbeaufsicht erfolgreich neu besetzt. Begleitet wurde das anspruchsvolle Executive-Search-Verfahren durch die Kontrast Personalberatung GmbH Hamburg. Innerhalb der Ausschreibungsfrist wurde eine qualifizierte Top-Kandidat:innen-Shortlist aufgebaut und dem öffentlichen Auftraggeber vorgestellt. Inzwischen konnten auch die beamten- und arbeitsrechtlichen Schritte erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Leitungsfunktion zählt zu den komplexeren Positionen im höheren öffentlichen Dienst. Die Gewerbeaufsicht verantwortet zentrale staatliche Aufsichtsfunktionen - unter anderem im allgemeinen und technischen Arbeitsschutz, bei Anlagensicherheit, stofflicher Gefahrenabwehr, Immissionsschutz sowie Marktüberwachung und Krisenmanagement. Entsprechend hoch waren die Anforderungen an die gesuchte Führungspersönlichkeit.

Gesucht wurden erfahrene Persönlichkeiten aus dem höheren technischen Verwaltungsdienst, spezialisierte Ingenieur:innen oder Volljurist:innen mit ausgeprägter Führungs- und Verwaltungserfahrung in regulierten Aufgabenfeldern. Neben Fachlichkeit standen insbesondere strategische Steuerungsfähigkeit, Kommunikationsstärke und Souveränität in komplexen Stakeholder-Strukturen im Fokus.

Die Kontrast Personalberatung verweist auf die steigenden Anforderungen bei Leitungsfunktionen im öffentlichen Dienst. Fachbehörden mit staatlicher Aufsichtsfunktion benötigten zunehmend Führungskräfte, die juristische, technische und organisatorische Anforderungen gleichermaßen beherrschen und gleichzeitig Veränderungs- und Digitalisierungsprozesse gestalten können.

Besonders hervorgehoben wurde die professionelle Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Stellen der öffentlichen Verwaltung. Gerade bei sensiblen Leitungsfunktionen im höheren Dienst seien strukturierte Verfahren, Verlässlichkeit und enge Abstimmung entscheidende Erfolgsfaktoren.

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