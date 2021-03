Kontrast Personalberatung GmbH

Professuren innovativer Fachbereiche der HTW Berlin neu zu besetzen

Headhunter im Bereich Forschung, Bildung, Lehre sucht promovierte Akademikerinnen

Hamburg (ots)

Hamburger Headhunting Agentur als Innovationstreiber bei jungen akademischen wissenschaftlichen Disziplinen - Professorinnen für die Fachbereiche Kulturinformatik und Gesundheitsinformatik der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin gesucht

Die Kontrast Personalberatung GmbH, sowohl Experte bei der Personalsuche im Hochschule- und Bildungsbereich als auch mit 28jähriger Erfahrung bei der Suche nach qualifizierten Führungskräften in den Bereichen Informatik, Kultur und Gesundheitswesen, erhält erneut Suchmandat aus dem Hochschulwesen.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin beauftragt Hamburger Headhunter, für die zwei Vollzeit-Professuren "Kulturinformatik" sowie "Gesundheitsinformatik" am Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft junge promovierte / habilitierte Akademiker*innen zur Teilnahme an Bewerbungs- und Berufungsverfahren zu gewinnen.

HTW Berlin mit neuen Wegen - neuen Zweigen

Mit diesen neuen Fachgebieten geht die etablierte Hochschule innovative Wege und verbindet Informatik mit Geisteswissenschaft auf der einen und dem Gesundheitswesen auf der anderen Seite. Die beiden gesuchten Professor:innen (m/w/d) werden für den Lehreinsatz in den Bachelor- und Masterstudiengängen der innovativen Fachgebiete verantwortlich sein und fungieren in diesem modernen Berufsbild der Informatiker*innen als Experten an der Schnittstelle zwischen Technik und Fachlichkeit.

Mitgestaltung der Hochschulentwicklung

Erwartet wird die Bereitschaft zur Übernahme von Grundlagenveranstaltungen der Informatik und darüber hinaus die Mitgestaltung der Hochschulentwicklung im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung. Weitere Informationen zu den Professuren sind unter "Kulturinformatik" sowie "Gesundheitsinformatik" zu finden.

Weibliche Bewerberinnen gewünscht

Die HTW Berlin, Trägerin des Total-E-Quality-Prädikates, wünscht sich durch die Neuausrichtung der Professuren nicht nur mehr weibliche promovierte oder habilitierte Lehrende und Forschende, sondern hofft dadurch auch, mehr Studentinnen für die MINT-Studiengänge zu begeistern - und ein Studium an der Hochschule in Berlin aufzunehmen.

