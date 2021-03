Camelot Management Consultants AG

Beste Berater 2021: CAMELOT für überragende Projektqualität ausgezeichnet

Hohe Kundenzufriedenheit bei der Neugestaltung von Lieferketten

Mannheim (ots)

Zum achten Mal in Folge wurden die CAMELOT Management Consultants von dem Wirtschaftsmagazin brand eins und statista als "Beste Berater" Deutschlands ausgezeichnet. Der Beratungsspezialist überzeugte insbesondere in den Kategorien Einkauf und Supply Chain Management, Chemie/Pharma, Maschinen- und Anlagenbau, Auto und Zulieferer sowie Konsumgüter und Handel. Ausschlaggebend für die Würdigung waren Höchstnoten von Klienten für die Qualität der Beratung sowie zahlreiche Empfehlungen von anderen Beratungshäusern.

Wie das Wirtschaftsmagazin brand eins in seinem aktuellen Themenspecial "Consulting" beschreibt, hat die Corona-Pandemie ein umfangreiches Neudenken in Wirtschaft und Gesellschaft in Gang gesetzt. Gefragt sind daher Beratungsunternehmen, die in der Lage sind, ihre Klienten bei der Umorientierung zu begleiten. "Gerade im Management von Wertschöpfungs- und Lieferketten ist es unumgänglich geworden, bisherige Praktiken auf den Prüfstand zu stellen. Als Beratungsspezialist unterstützen wir Unternehmen branchenspezifisch bei der Neugestaltung ihres Supply Chain Managements. Die Auszeichnung als Beste Berater in diesem Bereich zeigt, dass unsere Klienten sich dabei gut von uns begleitet fühlen", erklärt Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT.

Die Studie von brand eins und statista ist die umfangreichste Befragung zum Thema Consulting in Deutschland. Über 2.300 Partner aus Beratungsunternehmen und über 1.000 Führungskräfte in kleinen, mittleren und großen Unternehmen gaben ihre Empfehlungen zu den besten Beratungsunternehmen ab. Aus den Urteilen beider Gruppen wurden für 16 Branchen und 18 Arbeitsbereiche die jeweiligen Bestenlisten erstellt.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.

