BSH und CAMELOT für richtungsweisende Demand-Driven Supply-Chain-Transformation ausgezeichnet

München, Mannheim (ots)

Ehrung mit dem Wirtschaftswoche Best of Consulting Preis

Europas größter Hausgerätehersteller BSH Hausgeräte GmbH (BSH) und CAMELOT Management Consultants wurden für das Transformationsprojekt "IMPulse" mit dem Wirtschaftswoche Best of Consulting Award gewürdigt. Ausschlaggebend für den Sieg in der Kategorie "Operations" waren beeindruckende Verbesserungen bei Kundenservice-Level, Beständen und Effizienz, die Kreativität und Neuartigkeit des Ansatzes sowie das hochwirksame Management des komplexen Transformationsprojektes.

Kern von "IMPulse" ist die Transformation zu einer integrierten, globalen Supply Chain nach dem neuen Paradigma des Demand-Driven Supply Chain Management. "Angesichts der zunehmenden Marktkomplexität und -volatilität ist die Transformation der Supply Chain auf Basis der "Demand-Driven"-Methodik für viele Unternehmen heute alternativlos. Als Vorreiter hat auch das BSH Management dies früh erkannt und den innovativen Ansatz konsequent umgesetzt", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT. Der "Demand-Driven"-Ansatz stellt die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, der Supply Chain sicher. Im Falle der BSH heißt das, dass der Hausgerätehersteller seinen über 50.000 weltweiten Kunden trotz starker Nachfrageschwankungen und einer hohen Marktkomplexität einen perfekten Kundenservice bieten kann - bei optimalen Beständen und reduzierten Kosten.

"Mit IMPulse setzen wir - und das ist einzigartig - eine globale Supply Chain um, die alle horizontalen und vertikalen Stufen der Lieferkette nach den Prinzipien des Demand-Driven Supply Chain Management integriert und synchronisiert", kommentiert Thorsten Rosenberg, Executive Vice President und Head of Global Supply Chain bei der BSH. "CAMELOT hat uns als Beratungspartner optimal von der Idee über das Konzept bis zur Umsetzung in der Praxis bei dieser Transformation unterstützt."

Erfolgreiche Transformation

Die Umsetzung einer durchgängigen globalen Supply-Chain-Organisation und die Einführung des neuen Supply-Chain-Betriebsmodells "Demand-Driven Supply Chain Management" verlangen ein komplettes Umdenken von allen Beteiligten. Der Schlüssel für das Gelingen der Transformation sind daher die Menschen. "Von Anfang an war das Projekt durch eine sehr gute, abgestimmte Kommunikation zwischen allen Beteiligten und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe gekennzeichnet", beschreibt Michael Huber, Programm Manager IMPulse bei der BSH, das erfolgreiche Veränderungsmanagement im Projekt.

Aber auch die systemseitige Unterstützung der neuen Prozesse und Arbeitsweisen war entscheidend. Hier entschied sich die BSH für die Cloud-Lösung SAP Integrated Business Planning, deren Implementierung von dem CAMELOT-Schwesterunternehmen Camelot ITLab unterstützt wurde.

"Für ein Projekt dieser Größenordnung bedarf es eines starken externen Partners, der auch umsetzen kann. Mit der CAMELOT-Gruppe haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur marktführende konzeptionelle Expertise im Demand-Driven Supply Chain Management mitbringt, sondern auch der Vorreiter für die Umsetzung der neuen Methodik in SAP-Lösungen ist", kommentiert Dietmar Baumann, der IMPulse IT-seitig bei der BSH leitet, die Zusammenarbeit mit CAMELOT.

Mit dem Best of Consulting Award ehrt die Wirtschaftswoche jährlich die besten Beratungsprojekte. Die Übergabe des Preises an die BSH und CAMELOT fand am gestrigen Dienstag im Rahmen einer festlichen Gala in Düsseldorf statt.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

Über die BSH Hausgeräte GmbH

Die BSH Hausgeräte GmbH ist mit einem Umsatz von rund 13,4 Mrd. Euro im Jahr 2018 und knapp 61.000 Mitarbeitern ein weltweit führendes Unternehmen der Hausgerätebranche. Zum Markenportfolio des Konzerns gehören neben 13 bekannten Hausgerätemarken wie Bosch und Siemens auch die Ökosystemmarke Home Connect und drei Servicemarken, darunter Kitchen Stories. Die BSH produziert in rund 40 Fabriken und ist mit etwa 80 Gesellschaften in circa 50 Ländern vertreten. Die BSH ist ein Unternehmen der Bosch Gruppe.

