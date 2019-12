Camelot Management Consultants AG

Global Community for AI in MDM - jetzt 100 Mitglieder stark

Mannheim (ots)

Innovationsverbund für Künstliche Intelligenz findet in der Wirtschaft großen Anklang

Der Beratungsspezialist CAMELOT Management Consultants gab heute bekannt, dass die "Global Community for Artificial Intelligence in Master Data Management (MDM)" die Aufnahme ihres 100. Mitglieds feiert. Seit ihrer Gründung im vergangenen Jahr hat die Open-Innovation-Community nicht nur ein sehr schnelles Wachstum verzeichnet, sondern auch zahlreiche Pionierprojekte hervorgebracht.

Die "Global Community for AI in MDM" funktioniert nach den Prinzipien der Open Innovation und Open Collaboration: Sie verbindet weltweit Experten aus dem Bereich Data & Analytics, die für ihre Unternehmen AI-Innovationen vorantreiben, und bietet ihnen eine Plattform, um ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Denkansätze für die AI-getriebene Zukunft des Enterprise Information Management auszutauschen und zu bündeln. In Design-Thinking-Workshops, die in Europa und den USA stattfinden, entwickeln die Community-Mitglieder gemeinsam Innovationsideen für den Einsatz von AI im Master Data Management und prüfen diese auf ihr Potenzial. Die aussichtsreichsten Ideen werden anschließend innerhalb von "Open Sharing"-Gemeinschaften in Prototypen umgesetzt. Die beteiligten Community-Mitglieder teilen sich dabei Aufwand und Ergebnisse und minimieren so das Risiko. CAMELOT hatte die Community vor rund eineinhalb Jahren ins Leben gerufen.

"Künstliche Intelligenz findet immer stärker Anwendung in der Unternehmenspraxis. Um in diesem relativ jungen Feld neue Anwendungsfälle und eine Vision für das eigene Unternehmen zu entwickeln, ist es wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich mit Experten rund um den Globus zu verbinden", erklärt Henrik Baumeier, Partner bei CAMELOT und Initiator der Community. "Wir freuen uns daher sehr, dass die AI-in-MDM-Community so schnell auf 100 Mitglieder angewachsen ist."

Der "Collaborative Innovation"-Ansatz beschleunigt den Aufbau von Wissen für Mitglieder der Community und die Umsetzung von Pilotprojekten. In diesem Jahr wurden alleine drei Projekte im Bereich Information Extraction, also der Gewinnung von strukturierten Daten aus Vorlagen wie Dokumenten oder Webseiten, durchgeführt. Ende des Jahres wird es eine interne Tagung geben, um die daraus gewonnen Erkenntnisse mit weiteren Mitgliedern der Community zu teilen.

Um Mitglied der Community zu werden, können Data Scientists, MDM-Experten und Fachleute für Künstliche Intelligenz unter www.ai-mdm.com eine Anfrage auf Aufnahme stellen. Neben der Community für MDM bietet CAMELOT auch eine Community für AI in SCM (Supply Chain Management).

