CAMELOT setzt neue Akzente in der Strategieberatung

McKinsey Partner übernimmt Bereichsleitung Value Chain Strategy

Thomas Ebel leitet ab sofort als Partner den Beratungsbereich Value Chain Strategy bei CAMELOT, führender Consulting-Spezialist für das Management von Wertschöpfungsketten. Zuvor war er bei der Strategieberatung McKinsey 13 Jahre lang für globale Klientenprojekte in den Themenbereichen Operations und Supply Chain Management verantwortlich. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten bei CAMELOT zählt der weitere Ausbau zukunftsorientierter Beratungsfelder wie die digitale Transformation von Wertschöpfungsketten, Netzwerk- und Supply-Chain-Strategie sowie nachhaltige Wertschöpfungsketten.

"Als ausgewiesener Value-Chain-Stratege mit sehr viel Branchenerfahrung wird Thomas Ebel die CAMELOT-Strategieberatung weiter ausbauen und neue Themen vorantreiben. Wir freuen uns sehr, die perfekte Persönlichkeit für diese Aufgabe gefunden zu haben", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT.

"Die Digitalisierung verändert nicht nur unaufhaltsam die Wertschöpfungsketten von Unternehmen, sondern auch die Beraterbranche. Mit einer innovativen Nutzung von Data Science in agilen Strategieberatungsansätzen sowie einer engen Verzahnung von Strategie und Umsetzung können wir für unsere Klienten einen herausragenden Wertbeitrag leisten", führt Thomas Ebel aus.

Der studierte Betriebswirt Thomas Ebel blickt auf eine über 20jährige Berufserfahrung zurück. Zuletzt begleitete er als Partner bei McKinsey Klienten bei internationalen Strategieprojekten im Supply-Chain-Umfeld. Thomas Ebel verfügt über eine ausgewiesene Branchenerfahrung, insbesondere in der Life Science- und Konsumgüterbranche, sowie über eine intensive Kenntnis des chinesischen Marktes.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

