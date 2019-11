Camelot Management Consultants AG

Aenova Vorstand wechselt zu CAMELOT

Bild-Infos

Download

Mannheim (ots)

Marco Gorgas übernimmt Leitung des Geschäftsbereichs Life Sciences

Marco Gorgas, ehemaliger Chief Operations Officer des Auftragsherstellers für Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel Aenova, hat die Verantwortung für den Geschäftsbereich Life Sciences bei CAMELOT Management Consultants übernommen. Gorgas blickt auf eine jahrzehntelange Fach- und Führungserfahrung in der Pharma- und Consulting-Branche zurück. Beim Beratungsspezialisten CAMELOT wird er als Partner das globale Beratungsgeschäft in der Life-Sciences-Branche weiter ausbauen.

"Mit Marco Gorgas haben wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit an Bord holen können, die die Life-Sciences-Branche in- und auswendig kennt. Er wird das globale Wachstum des Geschäftsbereichs Life Sciences vorantreiben und mit innovativen Themen neue Mehrwerte bei unseren Klienten schaffen", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, die Besetzung.

"Ich freue mich sehr, meine Branchen- und Beratungserfahrung bei CAMELOT einzubringen und das Unternehmen auf seinem erfolgreichen Wachstumskurs zu begleiten. Im Geschäftsbereich Life Sciences unterstützen unsere hochkompetenten Beraterteams Klienten bei der Gestaltung einer agilen, innovativen und effizienten Wertschöpfungskette. Darüber hinaus entwickeln wir kontinuierlich neue, zukunftsorientierte Beratungsangebote für unsere Klienten", ergänzt Marco Gorgas. Zu den Schwerpunktthemen, denen er sich in seiner neuen Rolle insbesondere widmen wird, zählen die Optimierung von Wertschöpfungsketten im Rahmen von Post-Merger-Integrationen, die Nutzung von Emerging Technologies wie Artificial Intelligence und Blockchain für Performance-Steigerungen in der Life Sciences Supply Chain sowie Lösungen für die spezifischen Herausforderungen von Biotechnologie-Unternehmen.

Marco Gorgas begann seine Karriere beim Beratungsunternehmen Cap Gemini, um anschließend in die Pharmaindustrie zu wechseln. Nach seiner Station als CEO STADA Russia verantwortete er als Senior Vice President Global Operations sämtliche Produktionsstätten des Generikaherstellers STADA Arzneimittel AG mit über 3.500 Mitarbeitenden. Er war die treibende Kraft beim Aufbau eines globalen Produktionsnetzwerks, der Standortstrategien und -konsolidierung sowie bei der erfolgreichen Gestaltung und Umsetzung eines Operational-Excellence-Programms. Von der STADA erfolgte der Wechsel in den Vorstand der Aenova Group, einer der weltweit führenden Auftragshersteller für Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel. Als Chief Operations Officer verantwortete er die Themen Supply Chain und Operations mit insgesamt 4.200 Mitarbeitenden. Zuletzt unterstützte Marco Gorgas als Senior Advisor zusammen mit Kurmann Partner AG führende Pharma- und Medizintechnikunternehmen erfolgreich bei internationalen M&A-Transaktionen.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

Pressekontakt:

Sandra Gschwendner

Head of Corporate Communications

CAMELOT Management Consultants AG

Radlkoferstr. 2

81373 München

Tel.: +49 (0)89 741185-426

Email: sgsc@camelot-mc.com

www.camelot-mc.com

Original-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell