CAMELOT setzt Expansionskurs fort

Hamburg, Mannheim (ots)

Attraktiver Office-Standort in Hamburg eröffnet

Mit einem neuen Büro in Hamburg baut die CAMELOT Management Consultants AG, führender Beratungsspezialist für das Management von Wertschöpfungsketten, ihr Standortnetz in Europa weiter aus. Das neue Office in der Hamburger HafenCity ermöglicht CAMELOT eine direktere Betreuung von norddeutschen Kunden sowie Zugang zu hochqualifizierten Mitarbeitenden.

"Da viele unserer Kunden aus der norddeutschen Wirtschaftsregion stammen, ist Hamburg ein strategisch wichtiger Standort für uns. Darüber hinaus bietet die Stadt mit ihrer hohen Lebensqualität ein äußerst attraktives Arbeitsumfeld für neue Mitarbeitende", begründet Ralf Betke, Standortleiter Hamburg und Partner bei CAMELOT, die Entscheidung für die Hansestadt.

Sehr viel Wert wurde auf die Lage des CAMELOT Büros gelegt. Die modernen Office-Räumlichkeiten mitten in der HafenCity mit Blick auf die Elbphilharmonie lassen ein modernes Arbeitsumfeld entstehen, das sowohl Mitarbeitende als auch Kunden zu inspirierenden Begegnungen einlädt.

Die Eröffnung des Büros in Hamburg ist Teil der Wachstumsstrategie von CAMELOT. "Nachdem wir in den vergangenen Jahren vor allem unsere internationalen Standorte, wie zum Beispiel in Asien, ausgebaut haben, wollen wir auch in Europa wieder Akzente setzen. Mit dem neuen Standort in Hamburg setzen wir dieses Bestreben konsequent um", erläutert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT. Vom Hamburger Standort aus bietet CAMELOT Kunden innovative Beratungsdienstleistungen im Value Chain Management, insbesondere in den Themenfeldern Value Chain Strategy, GreenMind, Supply Chain Management mit Demand-Driven Planning, Einkauf, Logistik und digitale Value-Chain-Transformation - von der Strategie bis zum greifbaren Wertbeitrag. Darüber hinaus können Kunden auch auf die Leistungen und Produkte des CAMELOT Schwesterunternehmens Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) zugreifen, wie zum Beispiel die innovative Blockchain-basierte Track & Trace Lösung auf Basis der Camelot ITLab-eigenen Hypertrust Platform.

Einen ersten Eindruck vom neuen Office verschafften sich Kunden, Interessenten und Geschäftspartner von CAMELOT am gestrigen Abend bei der feierlichen Büroeröffnung inklusive Exklusivführung durch die Elbphilharmonie. "Die hohe Zahl der Gäste und deren Begeisterung haben klar gezeigt, dass wir mit unserer Standortwahl die richtige Entscheidung getroffen haben", so Ralf Betke.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

