Straubinger Tagblatt: Johnson, der Anti-Demokrat

An der Themse könnte die Woche der Entscheidung angebrochen sein. An diesem Dienstag kommen die Abgeordneten aus der Sommerpause zurück. Befürworter und Gegner des No-Deal-Brexits werden sich eine erbitterte Schlacht liefern, bevor sich die Volksvertreter wieder in die Zwangspause verabschieden müssen. Ist Johnson also nicht mehr zu stoppen? So sieht es jedenfalls aus. Die EU sollte sich bis zum 31. Oktober intensiv auf einen Chaos-Brexit vorbereiten und nicht darauf hoffen, dass in Großbritannien doch noch die Vernunft siegt oder die Queen ihre Möglichkeiten nutzt, Johnson in den Arm zu fallen. Vielleicht ist es auch gut, wenn das Gezerre dann endlich ein Ende hat.

