"Zwischen Filterblase und Information Overload" - Coface Kongress Länderrisiken, 9. Mai 2019, in Mainz

Mainz (ots)

Nicht nur geografisch und politisch ist viel Bewegung auf der Risikolandkarte. Auch die technologische Entwicklung stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen.

Wie lassen sich Erfolge erzielen im rasanten digitalen Zeitalter, in dem immer mehr Systeme immer mehr Informationen in Echtzeit ausspucken? In einer Gegenwart, in der sich auch Falschinformationen und Banalitäten rasend schnell viral verbreiten? In einer Zukunft, in der es noch schwerer fallen dürfte, relevante und darüber hinaus verlässliche Informationen zu identifizieren und zu verarbeiten? So viel ist klar: Der Fortschritt bietet vielfältige Chancen, erhöht aber auch die Komplexität der Risiken.

Wie bewegen sich Banken, Kreditversicherer, Risikomanager im permanenten Wandel? Antworten auf diese Fragen mit ihren vielfältigen Aspekten und möglichen Folgen für die deutsche Wirtschaft sucht der Kongress Länderrisiken 2019 von Coface am Donnerstag, 9. Mai 2019, in der Opel Arena Mainz. Beginn: 9:30 Uhr.

Keynote-Speaker ist der "Zukunftsexperte, Autor, Querdenker und Visionär" Dietmar Dahmen: "Success is Fightclub". https://www.youtube.com/watch?v=hjS6b7vw68c

Podiumsdiskussionen: Zwischen Filterblase und Information Overload. Und: Trends im Risikomanagement. Vortrag und Workshop: Länder- und Branchenrisiken aus Sicht von Coface Workshops: USA vs. China, Brexit, Branchen im Wandel: Automotive, Digitalisierung/Big Data.

Mehr zum Programm: www.coface.de

Anmeldung Journalisten bitte direkt bei: Erich Hieronimus, erich.hieronimus@coface.com

