Björn Lotz wird Chief Technology Officer bei der F.A.Z.

Frankfurt am Main (ots) - Die F.A.Z. verstärkt ihr Technologie-Team ab sofort mit der neu geschaffenen Position eines Chief Technology Officers.

Zum 1. Mai 2018 wird Björn Lotz (47) neuer Chief Technology Officer (CTO) der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.). In der neu geschaffenen Funktion des CTO verstärkt Lotz das Technologie-Team. In seiner Position verantwortet er die gesamte technische Systemarchitektur sowie alle technologischen Investitionen und berichtet an die Geschäftsführung.

Lotz kommt vom Online-Karriereportal Monster, wo er seit 2007 als Vice President Global Services CEE & Benelux für die Monster Worldwide Deutschland GmbH tätig war. Der gebürtige Hamburger absolvierte eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Informationstechnik, und studierte anschließend Betriebswirtschaft. Seitdem war er in verschiedenen Unternehmen tätig und hat dort umfassende Prozesse zum Re-Design und zur Implementierung von Organisations- und IT-Strukturen mit Schwerpunkten in Kundenmanagement sowie Vertrieb geleitet.

Thomas Lindner, Geschäftsführer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Die F.A.Z. baut ihre technologischen Systeme konsequent aus, um den sich ändernden Anforderungen der Digitalisierung Rechnung zu tragen. Mit Björn Lotz haben wir die ideale Besetzung für die Leitung dieser Prozesse gewonnen."

