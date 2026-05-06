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Tag des Lokaljournalismus: Starkes Signal für lokale Medien und die Menschen vor Ort - "Unverzichtbarer Beitrag für Gesellschaft und Demokratie"

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Hamburg (ots)

Über 100 lokale Zeitungen und Verlage haben sich am 5. Mai für den Lokaljournalismus engagiert. Lokale Medien im gesamten Bundesgebiet, in Österreich und der Schweiz haben für ihre Leserinnen und Leser die Türen geöffnet, den Dialog gesucht und sich und ihre Arbeit vorgestellt. Die Initiatoren um IPPEN.MEDIA und um das Verlagsbündnis DRIVE, hinter dem die Deutsche Presse-Agentur und die Unternehmensberatung Highberg stehen, blicken auf fast 1.000 Aktivitäten in den beteiligten Redaktionen. Fazit: Der Lokaljournalismus lebt - ob im Digitalabo oder als Printausgabe.

Der Aktionstag entfaltete eine Wirkung, die weit über die Branche hinausreicht. "Lokaljournalismus ist eben nicht nice to have, sondern es ist eine der Säulen, die die offene Gesellschaft der Demokratie trägt und stabil hält", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor rund 20 Lokalredakteurinnen und -redakteure im Schloss Bellevue. Bei dem Termin informierte sich das Staatsoberhaupt aus erster Hand über die aktuellen Herausforderungen der Branche. Bundeskanzler Friedrich Merz unterstrich die Rolle der lokalen Medien bei einem Bürgerdialog in Salzwedel - organisiert von den Medien vor Ort. Es sei die Lokalzeitung, die "über das örtliche Geschehen am zuverlässigsten" informiere, so der Kanzler.

Diskussionsrunden, offene Redaktionsräume, Schülergruppen, Werkstattberichte: Die teilnehmenden Lokalmedien zeigten auf vielen Ebenen, was sie auszeichnet und welche große Rolle sie spielen für ein funktionierendes und demokratisches Zusammenleben. Eine Übersicht über die vielfältigen Aktivitäten bietet die Website www.tag-des-lokaljournalismus.de. Auch andere Organisationen und Kultureinrichtungen machten sich für den Lokaljournalismus stark. Unter anderem haben rund 120 Schülerinnen und Schüler bei einem Newscamp der Nachrichtenkompetenzinitiative #UseTheNews gelernt, wie Nachrichten entstehen. Das Museum für Kommunikation in Frankfurt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, RTL Hessen und die dpa hatten zu der Veranstaltung eingeladen. Ein weiteres Newscamp von #UseTheNews fand zeitgleich mit etwa 150 Schülerinnen und Schülern im Publix in Berlin statt.

Markus Knall, Chefredakteur von IPPEN.MEDIA, zieht ein positives Fazit zu den Aktivitäten rund um den 5. Mai: "Der Tag des Lokaljournalismus hat sich zu einer einzigartigen Bewegung entwickelt. In diesen Tagen haben lokale und regionale Medien gemeinsam gezeigt, welchen unverzichtbaren Beitrag sie für unsere Gesellschaft und die Demokratie leisten. Lokaljournalismus ist nah an den Menschen, gibt Orientierung, stärkt das Vertrauen und fördert gesellschaftliche Teilhabe. Er ist die Quelle der demokratischen Debatte vor Ort. In einer Zeit des Wandels sendet der #TDL ein starkes Signal: Wir blicken optimistisch wie nie auf die Zukunft des Lokaljournalismus."

Meinolf Ellers, Co-Initiator des Tags des Lokaljournalismus und Geschäftsführer der dpa-Tochter #UseTheNews, betont: "Vom Gespräch mit dem Bundespräsidenten über den offenen Bürgerdialog mit dem Bundeskanzler bis hin zu Hunderten von Events und Aktionen quer durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg: wenn der Lokaljournalismus nah bei den Menschen ist, zuhört und zusammenbringt, dann ist er lebendiger denn je und beweist seine Kraft auch in einer nachwachsenden Generation, die ihn nur noch digital nutzen möchte."

Dr. Jörg Eggers, Hauptgeschäftsführer und Vorstandsvorsitzender BDZV (Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger) sagt: "Wir haben den Tag des Lokaljournalismus von Anfang an gern unterstützt. Beeindruckend ist, wie viele Verlage dabei waren. Vor allem aber: mit welchem Engagement, welcher Kreativität und welchem lokalen Selbstbewusstsein Journalistinnen und Journalisten sich an ihr Publikum gewandt haben. Lokaljournalismus ist demokratische Grundversorgung: nah an den Menschen, überprüfbar, verantwortlich, jeden Tag. Gerade vor Ort zeigt sich, ob Öffentlichkeit funktioniert, ob Fakten zählen und ob Politik Rechenschaft ablegt. Dass nun der Deutsche Bundestag aus Anlass des Tags des Lokaljournalismus kurzfristig über die Situation unserer Branche debattiert, ist wichtig."

Über den Tag des Lokaljournalismus:

Mit dem "Tag des Lokaljournalismus" stellen die regionalen Zeitungsverlage ihre Bedeutung und Leistungsstärke in einer zunehmend digitalen Medienwelt unter Beweis. Initiatoren sind IPPEN.MEDIA sowie die dpa Deutsche Presse-Agentur und Highberg als Partner des Verlagsprojekts DRIVE. Die im gesamten deutschsprachigen Raum geplante Kampagne richtet sich vorrangig an jüngere Zielgruppen und Familien. Zugleich soll es darum gehen, die Werbewirtschaft von den Qualitäten eines zeitgemäßen lokalen Medienangebots zu überzeugen. Die Aktion wird sowohl vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) als auch dem Verlegerverband Schweizer Medien und dem Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) unterstützt. Weitere Partner sind die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) mit ihrem Lokaljournalistenprogramm, die Initiative Tageszeitung (itz) und die Initiative18 der Werbe- und Medienwirtschaft. Der Tag des Lokaljournalismus am steht unter der Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission.

www.tag-des-lokaljournalismus.de

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