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Bundeskanzler Merz bei Townhall in Salzwedel: "Lokalzeitungen sind und bleiben wichtig."

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Salzwedel (ots)

Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei einem Townhall-Termin in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) die Bedeutung des Lokaljournalismus unterstrichen. "Lokalzeitungen sind und bleiben wichtig", sagte Merz im Kulturhaus der Stadt, wo er am Donnerstag Fragen von etwa 250 Bürgerinnen und Bürgern beantwortete. Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) trat nach dem Kanzler ebenfalls auf die Bühne. Der Termin fand anlässlich des Tages des Lokaljournalismus am 5. Mai statt.

Hinter der Initiative stehen IPPEN.MEDIA und das Verlagsprojekt DRIVE - initiiert von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Unternehmensberatung Highberg. Der Tag des Lokaljournalismus wird von einem Netzwerk aus Partnern und Medienhäusern mit zahlreichen Aktionen begangen - insbesondere mit Formaten, die den unmittelbaren Austausch zwischen Redaktionen und Publikum stärken. Mit seinem Besuch in Salzwedel setzte der Kanzler ein Zeichen für unabhängigen Journalismus vor Ort.

Merz betonte den Stellenwert der Lokalzeitung, die "bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern auf dem Küchentisch, auf dem Wohnzimmertisch und dem Esstisch liegt - bei mir zu Hause auch." Es sei die Lokalzeitung, die "über das örtliche Geschehen am zuverlässigsten" informiere, so der Kanzler.

Die Verantwortung für eine erfolgreiche Zukunft von Verlagen und Lokalmedien sieht Merz nicht allein bei der Politik. "Alles, was wir diskutieren, um zu helfen, kann nicht die Selbstbehauptung im Markt ersetzen", sagte der Kanzler über mögliche Medienförderungen. Aber er betonte auch: "Insofern kann es immer nur ein Anschub sein, eine Hilfe sein."

Salzwedel wurde bewusst als Veranstaltungsort ausgewählt. Die Stadt gilt als eine der am weitesten von Autobahnanschlüssen entfernten Kommunen Deutschlands und steht damit exemplarisch für Orte abseits der großen Zentren - und für Lebensrealitäten, die in bundesweiten Debatten zum Teil wenig Sichtbarkeit genießen. Durch die Townhall führte Markus Knall, Chefredakteur von IPPEN.MEDIA, zusammen mit leitenden Redakteurinnen und Redakteuren verschiedener Lokalmedien.

Im Anschluss an Bundeskanzler Merz stellte sich auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) den Fragen des Publikums. "Ich halte lokale Medien, gerade lokale Zeitungen, für enorm wichtig." Er komme aus einem Ort mit 350 Einwohnern, da sei die Lokalzeitung oft das einzige Medium, das berichte. "Das Lokale können nur die lokalen Medien", betonte Schulze.

Mit dem Aktionstag machen Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten aus verschiedenen Medienhäusern auf die Bedeutung einer Berichterstattung aufmerksam, die vor Ort verankert ist - nah an den Menschen, verlässlich, eingeordnet und geprüft.

Über den Tag des Lokaljournalismus:

Mit dem "Tag des Lokaljournalismus" am 5. Mai 2026 wollen die regionalen Zeitungsverlage ihre Bedeutung und Leistungsstärke in einer zunehmend digitalen Medienwelt unter Beweis stellen. Initiatoren sind IPPEN.MEDIA sowie die dpa Deutsche Presse-Agentur und Highberg als Partner des Verlagsprojekts DRIVE. Die im gesamten deutschsprachigen Raum geplante Kampagne richtet sich vorrangig an jüngere Zielgruppen und Familien. Zugleich soll es darum gehen, die Werbewirtschaft von den Qualitäten eines zeitgemäßen lokalen Medienangebots zu überzeugen. Die Aktion wird sowohl vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) als auch dem Verlegerverband Schweizer Medien und dem Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) unterstützt. Weitere Partner sind die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) mit ihrem Lokaljournalistenprogramm, die Initiative Tageszeitung (itz) und die Initiative18 der Werbe- und Medienwirtschaft. Der Tag des Lokaljournalismus am steht unter der Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission.

www.tag-des-lokaljournalismus.de

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