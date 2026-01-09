Europäisches Parlament

Judit Hercegfalvi übernimmt Leitung des EP-Verbindungsbüros in Deutschland

Berlin (ots)

Judit Hercegfalvi übernimmt Leitung des EP-Verbindungsbüros in Deutschland

Mit Beginn des Jahres übernimmt Judit Hercegfalvi (51) offiziell die Leitung des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments (EP) in Deutschland. Bereits seit September 2025 leitet sie das Büro in Berlin kommissarisch.

Judit Hercegfalvi ist seit 2008 im PR-Team des EP-Verbindungsbüros in Deutschland tätig, seit Mai 2016 als Pressereferentin. Sie war an den Informationskampagnen des Europäischen Parlaments zu vier Europawahlen in Deutschland beteiligt, mit denen besonders viele junge Menschen und Erstwählerinnen und Erstwähler erreicht werden konnten.

"Ich freue mich sehr darauf, meine bisherigen Erfahrungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere der Pressearbeit, in meine neue Tätigkeit als Leiterin einzubringen und mich mit dem Team des Verbindungsbüros weiterhin für die europäische Demokratie einzusetzen", so Hercegfalvi.

Hercegfalvi ist in Budapest geboren und hat dort Abitur gemacht. Sie absolvierte ihr Jurastudium an den Universitäten Berlin, Fribourg (Schweiz), Freiburg im Breisgau und ihr Referendariat in Saarbrücken.

Ihre erste berufliche Station im Europäischen Parlament führte sie 2001 nach Brüssel, wo sie unter anderem als Referentin im Besucherdienst und im Ausschusssekretariat für regionale Entwicklungspolitik arbeitete. Nach Abordnungen ins EP-Verbindungsbüro in Budapest und in den Europaausschuss des Bundestages in Berlin arbeitete sie seit 2008 in den Bereichen Social Media, Jugendpolitik und schließlich im Presseteam des EP-Verbindungsbüros in Berlin.

Original-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell