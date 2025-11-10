BDAE GRUPPE

Leben und Arbeiten in Skandinavien: So gelingt der Neustart im hohen Norden

Skandinavien gilt als Sehnsuchtsziel für viele, die ein neues Leben im Ausland beginnen möchten. Die Region im Norden Europas bietet hohe Lebensqualität, soziale Sicherheit, beeindruckende Natur und eine entspannte Alltagskultur. Der Traum vom Norden bringt aber auch Herausforderungen mit sich, gerade wenn man aus dem Ausland hinzugezogen ist - von komplexen Behördengängen bis hin zu langen und dunklen Wintern.

Für alle, die sich vorstellen können, ein neues Kapitel in Skandinavien aufzuschlagen, oder einfach alle, die das Fernweh plagt, bietet die aktuelle, kostenfreie Ausgabe des eMagazins "Leben und Arbeiten im Ausland" einen sehr lebensnahen Einblick in den skandinavischen Alltag.

Wie man das skandinavische Lebensgefühl erlebt

Der Beitrag "Leben, Arbeiten und Genießen in Skandinavien: Praktische Tipps für den Alltag" zeigt, wie der Neustart in Schweden, Norwegen, Dänemark oder Finnland wirklich gelingt. Der Beitrag bietet einen praktischen Überblick über die wichtigsten Lebensbereiche - von Wohnungssuche und Sprachkursen über Gesundheitssystem und Kinderbetreuung bis hin zu Alltagskultur und Freizeitgestaltung.

Besonders spannend ist neben Organisatorischem und Formalem auch der Blick auf das typisch nordische Lebensgefühl: "Friluftsliv", die Philosophie vom "Leben in der freien Luft", prägt nicht nur Freizeit und Familienleben. Sie ist auch eine wichtige Säule für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den nordischen Ländern. Wer Skandinavien verstehen will, muss Friluftsliv erleben - und genau hier setzt der Artikel an, indem er zeigt, wie Auswanderinnen und Auswanderer den Zugang zu dieser Lebensweise finden können.

Praxisnah und inspirierend

Neben diesem Beitrag liefert das Magazin Interviews mit Menschen, die den Schritt bereits gewagt haben, sowie Länderportraits mit detaillierten Informationen zu Arbeitsmarkt, Lebenshaltungskosten und Integrationschancen in den einzelnen Staaten. So entsteht ein realistisches, aber inspirierendes Bild vom Leben im hohen Norden - mit vielen Tipps, die Expats, digitale Nomadinnen und Nomaden sowie angehende Auswanderinnen und Auswanderer sofort umsetzen können.

Das Magazin "Leben und Arbeiten im Ausland" gibt in regelmäßigen Abständen Einblicke in das Leben in verschiedenen Ländern weltweit. Immer im Blick: die Perspektive von Expats, digitalen Nomadinnen und Nomaden und Auswanderinnen und Auswanderern. Herausgeber des Magazins ist der BDAE, ein Spezialist für die richtige Absicherung im Ausland mit 30 Jahren Erfahrung.

Zur aktuellen Magazin-Ausgabe von "Leben und Arbeiten im Ausland"

Ältere Journal-Ausgaben können hier abgerufen werden.

Zum kostenlosen Abonnement des Journals geht es hier.

Über die BDAE Gruppe

Die BDAE Gruppe bringt seit 1995 international tätige Fachkräfte bzw. Expats, digitale Nomadinnen und Nomaden sowie Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland - und das spiegelt sich in einer breiten Produktpalette wider. Mit 30 Jahren Erfahrung bietet der Spezialist für Langzeit-Auslandskrankenversicherungen maßgeschneiderte Pakete für Privatpersonen sowie Firmen an, die ihre Mitarbeitende ins Ausland entsenden. Zudem berät die Unternehmensberatung BDAE Consult Personalverantwortliche von Unternehmen bei Rechtsfragen rund um internationale Mitarbeitereinsätze.

Für das besondere Konzept der Auslandsversicherungen wurde der BDAE Gruppe bereits 2022 der Assekuranz Award verliehen. Das F.A.Z.-Institut hat das Unternehmen 2024 und 2025 mit dem Siegel für den besten Service ausgezeichnet, in den Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies zum besten Anbieter von Spezialversicherungen in Deutschland gekürt.

