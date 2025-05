Egmont Ehapa Media GmbH

Marvel kommt nach Entenhausen: Donald Duck als Superheld Wolverine!

Berlin (ots)

Weltberühmte Superhelden aus dem Marvel-Universum mischen ab dem 3. Juni 2025 Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) "What if ...? Donald Duck became Wolverine" auf. Egmont Ehapa Media präsentiert erstmals, wie sich Donald Duck in den Marvel-Helden Wolverine verwandelt. Die Titelschichte des LTB 598 spielt in in einer fernen und dunkleren Zukunft: Entenhausen wird von dem finsteren Karlo-Skull beherrscht. Die braven Bürger mussten jedoch lange auf die tapferen Superhelden warten. Ihrer Spezialwaffen beraubt, sind sie so hilflos wie jedermann an der plätschernden Gumpe. Nur Micky-Hawkeye bleibt nicht tatenlos und bittet Donald-Wolverine und Goofy-Hulk um Hilfe. Gemeinsam werden sie gegen Karlo-Skull und seine Schergen vorgehen. Das ist Nervenkitzel pur, meint auch LTB-Verleger Jörg Risken:

"Das Warten auf dieses legendäre Comic-Crossover hat sich gelohnt. Wir freuen uns über die einzigartige Zusammenarbeit zwischen Disney und Marvel und bieten LTB- und Marvel-Fans damit ein wahres Comic-Highlight."

Das LTB 598 "What if ...? Donald Duck became Wolverine" macht den Anfang dieser außergewöhnlichen Fusion. Bis zum Ende dieses Jahres erscheinen sechs weitere Lustige Taschenbücher, in denen weitere Marvel-Helden wie Iron Man und Spider-Man im Entenhausen-Universum auftauchen. Wie gewohnt bietet das LTB neben der Titel-Geschichte zehn weitere spannende Comics mit garantiertem Lesespaß.

Das frisch geschliffene LTB 598 "What if ...? Donald Duck became Wolverine" (D: EUR 8,99, A: EUR 9,50, SFR 14,90) ist ab dem 03.06.2025 im Handel und auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich. Für absolute Superhelden-Fans erscheinen alle LTB "What if..." Ausgaben im Egmont Shop mit fünf verschiedenen Variant-Covern und eigenem Buchrücken. Die zusätzlich erhältliche Sammelbox bietet Platz für alle sieben exklusiven Bände.

