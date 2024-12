Egmont Ehapa Media GmbH

Asterix im Reisefieber! Am 23. Oktober 2025 gibt's das 41. Asterix-Abenteuer

Asterix und Obelix haben im kommenden Jahr einen Koffer voller Highlights im Gepäck. Mit dabei: das brandneue Album Nr. 41! Ab dem 23. Oktober 2025 präsentiert Story House Egmont ein sensationelles Abenteuer mit den Galliern auf Reisen. Zum zweiten Mal liefert Fabcaro (Fabrice Caro) das Szenario, Didier Conrad übernimmt wie gewohnt die Zeichnungen. Gemeinsam treten sie in die Fußstapfen der genialen Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo. Viele Gags, neue Bekanntschaften, kulinarische Entdeckungen und eine große Portion Zaubertrank - auf unsere Helden wartet ein atemberaubender Trip. Das Reiseziel? Noch geheim!

Und das ist nur eine der Topmeldungen, die das Jahr 2025 für die unbeugsamen Gallier bringt. In der ersten Jahreshälfte geht die neue Asterix-3D-Animationsserie auf Netflix an den Start. Zudem feiert der treue Idefix seinen 60. Geburtstag. Wer hätte gedacht, dass aus dem "kleinen Hund unbestimmter Rasse", der einst vor einer Metzgerei in Lutetia auftauchte, einmal so ein großer Star werden würde? Idefix ist aus dem Asterix-Universum nicht mehr wegzudenken. Seit 2021 hat der treue Begleiter von Asterix und Obelix sogar seine eigene Serie: Idefix und die Unbeugsamen. Am 11. Juni 2025 erscheint das achte Idefix-Abenteuer bei Egmont BÄNG! Comics.

Übrigens: Seit 1959 wurden weltweit 400 Millionen Asterix-Alben in 117 Sprachen und Dialekten verkauft, ein Drittel davon in den deutschsprachigen Ländern.

Bitte beachten Sie die beigefügte Pressemappe mit ausführlichen Informationen. Wenden Sie sich gern an den Pressekontakt, wenn Sie schon heute Ihr Rezensionsexemplar für das 41. Asterix-Abenteuer reservieren möchten.

