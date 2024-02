Golden Agri

Golden Agri-Resources und die Verborg Group gehen eine strategische Partnerschaft zur Lieferung tropischer Öle ein

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire)

Golden Agri-Resources (GAR), führendes, weltweit tätiges Agrarunternehmen und Palmölproduzent, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit der Verborg Group, einem Neueinsteiger auf dem Markt für Pflanzenöl, ankündigen zu können. Die Partnerschaft beinhaltet einen Mehrjahresvertrag, nach dem GAR der exklusive Lieferant von über einer Million Tonnen tropischer Öle für die Verborg Group sein wird.

Die Verborg Group, ein familiengeführtes Unternehmen, das von Experten mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung in der Öl- und Fettindustrie geleitet wird, hat kürzlich eine hochmoderne Pflanzenölraffinerie in den Niederlanden eingeweiht. Die Inbetriebnahme der Raffinerie ist für Ende Januar 2024 geplant. GAR wird im Rahmen des Vertrags drei wichtige Rohstoffe liefern: Rohes Palmöl (Crude Palm Oil, CPO), Rohes Palmkernöl (Crude Palm Kernel Oil, CPKO) und Kokosnussöl.

Diese Zusammenarbeit deckt sich mit der europäischen Geschäftsstrategie von GAR, deren Ziel angesichts sich verändernder Vorschriften der Aufbau langfristiger Beziehungen und die zuverlässige Belieferung von Kunden und Partnern in Europa mit qualitativ hochwertigen tropischen Ölen aus verantwortungsbewusster Herkunft ist.

Maarten van der Hoeven, Leiter der Regionen Europa und Lateinamerika bei GAR, sagte: „Die Partnerschaft mit Verborg ist eine Anerkennung unseres Engagements der letzten Jahre, eine stabile Lieferkette in Europa aufzubauen. Unser erstklassiger Vertrieb, unsere herausragende logistische Unterstützung und unsere Anpassungsfähigkeit sorgen dafür, dass wir den langfristigen Bedürfnissen unserer Kunden in puncto Qualität, Mehrwertdienste und Lieferkettenlösungen gerecht werden können. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Verborg, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Kunden in ganz Europa mit hochwertigem raffiniertem Öl zu versorgen."

Goedhart Borgesius, Geschäftsleiter der Verborg Group, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere Reise mit Golden Agri-Resources anzutreten. Die integrierte Lieferkette und die führende Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit innerhalb des Palmölsektors von GAR werden unsere Kompetenzen, unser Wissen und unser Produktangebot bei der Bereitstellung von nachhaltigen und hochwertigen Pflanzenölprodukten und -dienstleistungen für unsere europäischen Kunden stärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit GAR bei der Entwicklung nachhaltiger Produktlösungen für unsere Kunden und nachfolgende Generationen."

Informationen zu Golden Agri-Resources

GAR ist ein führendes, voll integriertes Agrarunternehmen, das eine effiziente End-to-End-Lieferkette bereitstellt, angefangen bei der verantwortungsvollen Produktion bis hin zur weltweiten Lieferung. Als Weltmarktführer in der Palmölproduktion bewirtschaftet GAR über eine halbe Million Hektar Plantagen in ganz Indonesien, darunter auch Plantagen von Kleinbauern. In den nachgelagerten Anlagen des Unternehmens für Raffinination und Spezialprodukte werden hochwertige Produkte für die weltweiten Märkte für Lebensmittel, Oleochemie, Tierfutter und Bioenergie hergestellt.

Die Produkte von GAR erreichen durch ein globales Vertriebs- und Logistiknetzwerk, das Versand-, Fracht- und Lagereinrichtungen umfasst, einen vielfältigen Kundenstamm in über 100 Ländern. Außerhalb Südostasiens unterhält GAR Niederlassungen in den Niederlanden, Spanien, Kolumbien, Mexiko, Brasilien und den USA.

Informationen zur Verborg Group

Die Verborg Group ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden, das für seine Fachkompetenz in der Herstellung und Raffination von hochwertigen pflanzlichen Ölen und Fetten bekannt ist. Kürzlich hat das Unternehmen eine hochmoderne Pflanzenölraffinerie in Delfzijl, Niederlande, in Betrieb genommen und damit seinen unerschütterlichen Einsatz unter Beweis gestellt, seine langfristige Vision zu verfolgen und ehrgeizige Ziele zu erreichen. Die strategische Lage dieser Anlage, die über einen Schiffsanleger und eine Lagerkapazität von 60.000 m3 verfügt, verdeutlicht das Engagement des Unternehmens für operative Spitzenleistungen.

Für weitere Informationen über GAR wenden Sie sich bitte an: Wulan Suling wulan.suling@sinarmas-agri.com | https://www.goldenagri.com.sg/

Für weitere Informationen über Verborg wenden Sie sich bitte an:

ilona.blom@verborggroup.com | www.verborggroup.com

