Simpluris Inc

Wenn Sie zwischen dem 31. März 2021 und dem 3. April 2021 FEI- oder TRIBE-Token im Rahmen des Genesis-Events erworben haben, kann eine Sammelklage Ihre Rechte beeinflussen

Costa Mesa, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Ein Gericht hat diese Bekanntmachung genehmigt. Dies ist kein Ersuchen eines Anwalts.

Simpluris Inc. gibt bekannt, dass in einer Sammelklage bezüglich des Verkaufs von „FEI"- oder „TRIBE"-Token über das Fei-Protokoll in einem Erstverkauf, der zwischen dem 31. März 2021 und dem 3. April 2021 stattfand und als „Genesis-Event" bezeichnet wurde, ein Vergleich vorgeschlagen wurde. Der Vergleich sieht 17.850.000,00 $ vor, um Ansprüche von Personen und Organisationen zu begleichen, die im Rahmen des Genesis-Events FEI- oder TRIBE-Tokens erworben haben. Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, können Sie ein Forderungsnachweisformular einreichen, um Ihren Anteil am Vergleich zu erhalten, sich vom Vergleich ausschließen, um Ihr Klagerecht zu behalten, oder dem Vergleich widersprechen. Die Höhe Ihrer Forderung könnte erheblich sein.

Der Superior Court of California für das San Francisco County hat diese Bekanntmachung genehmigt. Bevor das Geld ausgezahlt wird, findet eine Anhörung vor dem Gericht statt, um zu entscheiden, ob der Vergleich genehmigt wird.

WER IST IN DEN VERGLEICH EINGESCHLOSSEN?

Sie sind ein Mitglied der Sammelklägergruppe und könnten eine Zahlung erhalten, wenn Sie die digitalen Vermögenswerte FEI oder TRIBE im Tausch gegen ETH im Rahmen des Genesis-Events zwischen dem 31. März 2021 und dem 3. April 2021 erworben haben, auch wenn Sie einen „Pre-Swap" Ihrer FEI-Token-Zuteilung gegen TRIBE vorgenommen haben.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie dazugehören, können Sie weitere Informationen, einschließlich einer ausführlichen Bekanntmachung und einer Gruppendefinition, unter www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com oder unter der gebührenfreien Nummer 888-427-9229 erhalten.

WORUM GEHT ES IN DIESER KLAGE?

In der Klage wird behauptet, dass der Verkauf von FEI- und TRIBE-Tokens im Rahmen des Genesis-Events ein Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren war. Der Kläger behauptet, dass dies Personen, die FEI- und TRIBE-Token direkt über das Fei-Protokoll im Genesis-Event erworben haben, zu einer Entschädigung berechtigt. Die Beklagten streiten jegliches Fehlverhalten ab, und das Gericht hat bei keinem der Beklagten ein Fehlverhalten festgestellt.

WAS SIEHT DER VERGLEICH VOR?

Durch den Vergleich wird ein Fonds in Höhe von 17.850.000,00 $ („Vergleichsfonds") geschaffen, der zur Zahlung von Ansprüchen der Sammelkläger, Verwaltungskosten des Vergleichs, Steuern, Anwaltshonoraren und -kosten sowie einer möglichen Dienstleistungsprämie für den Kläger verwendet werden soll. Der Netto-Vergleichsfonds, d. h. der Betrag, der nach der gerichtlichen Genehmigung von Bekanntmachungs-, Anspruchs- und Verwaltungskosten, Steuern und Steuerkosten, Anwaltshonoraren und -kosten, einer möglichen Abfindung für den Kläger, der die Klage eingereicht hat, und anderen gerichtlich genehmigten Abzügen übrig bleibt, wird anteilig unter allen Mitgliedern der Sammelklägergruppe aufgeteilt, die rechtzeitig ein gültiges Forderungsnachweisformular einreichen und sich nicht selbst von dem Vergleich ausschließen. Der Netto-Vergleichsfonds wird auf mindestens 13 Mio. $ geschätzt, wenn das Gericht die Zahlung der Bekanntmachungs-, Anspruchs- und Verwaltungskosten, der Anwaltshonorare und -kosten sowie einer Dienstleistungsprämie für den Kläger in der vollen Höhe der beantragten Beträge genehmigt.

Ihr Anteil am Netto-Vergleichsfonds hängt von der Gesamtzahl der eingereichten gültigen Ansprüche, der Anzahl der von Ihnen gekauften FEI- und TRIBE-Token und dem Betrag ab, den Sie durch den Verkauf oder die Rückgabe der Tokens zurückgewonnen haben oder zurückgewinnen könnten. Der gesamte Fonds in Höhe von 17.850.000,00 $ wird ausgezahlt. Wenn Sie mehr FEI- und TRIBE-Token gekauft und mehr Verluste erlitten haben, erhalten Sie im Allgemeinen eine höhere Auszahlung. Wenn Sie weniger FEI- und TRIBE-Token gekauft und weniger Verluste erlitten haben, erhalten Sie eine geringere Zahlung.

WIE KÖNNEN SIE EINE ZAHLUNG BEANTRAGEN?

Um für eine Zahlung in Frage zu kommen, müssen Sie ein gültiges Forderungsnachweisformular und entsprechende Unterlagen einreichen. Sie können eine Papierversion des Forderungsnachweisformulars herunterladen oder es online auf der Vergleichswebsite www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com einreichen. Die Forderungsnachweisformulare sind bis zum 1. Oktober 2023 fällig.

WELCHE ANDEREN OPTIONEN HABEN SIE?

Wenn Sie nicht rechtlich an den Vergleich gebunden sein wollen, müssen Sie sich bis zum 6. September 2023 davon ausschließen, sonst können Sie die Beklagten wegen der Rechtsansprüche in diesem Fall nicht verklagen oder weiter verklagen. Wenn Sie sich selbst ausschließen, können Sie kein Geld aus dem Vergleich erhalten. Wenn Sie weiterhin zur Klägergruppe gehören, können Sie bis zum 1. Oktober 2023 Widerspruch gegen den Vergleich einlegen. Weitere Informationen über Ihre Rechte, Einspruch zu erheben oder den Ausschluss vom Vergleich zu beantragen, finden Sie unter www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com und insbesondere in der vollständigen Langfassung der Bekanntmachung, die Sie unter www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com/long-form-notice.pdf abrufen können.

Das Gericht wird am 27. Oktober 2023 um 10:00 Uhr eine Anhörung abhalten, um zu prüfen, ob der Vergleich und der Antrag der Anwälte, die die Mitglieder der Sammelklägergruppe vertreten, auf ca. 4.500.000,00 $ an Anwaltshonoraren und -kosten für die Ermittlung des Sachverhalts, die Prozessführung und die Aushandlung des Vergleichs sowie auf eine Aufwandsentschädigung von bis zu 10.000,00 $ für den Kläger für die Prozessführung der Ansprüche der Sammelklägergruppe genehmigt werden. Die beantragten Honorare, Kosten und die Dienstleistungsprämie würden im Falle einer Genehmigung etwa 25 % des Vergleichsfonds ausmachen. Sie können beantragen, bei der Anhörung anwesend zu sein, müssen dies aber nicht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der gebührenfreien Rufnummer 888-427-9229, auf der Website www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com, per E-Mail an info@FEITRIBESecuritiesSettlement.com oder schriftlich an FEI TRIBE Securities Settlement, P.O. Box 25243, Santa Ana, CA 92799.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/wenn-sie-zwischen-dem-31-marz-2021-und-dem-3-april-2021-fei--oder-tribe-token-im-rahmen-des-genesis-events-erworben-haben-kann-eine-sammelklage-ihre-rechte-beeinflussen-301871472.html

Original-Content von: Simpluris Inc, übermittelt durch news aktuell