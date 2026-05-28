Börse Stuttgart

Spreadloser Handel in Aktien der Magnificent 7 an der Börse Stuttgart

Stuttgart (ots)

Die Börse Stuttgart stärkt ihr Angebot für Privatanleger bei Auslandsaktien weiter und bietet dauerhaft Top-Konditionen: Die Aktien der "Magnificent 7" - also der US-Tech-Konzerne Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla - sind für Anleger von 9 bis 22 Uhr ohne Spread handelbar. Wenn beispielsweise die Tesla-Aktie bei 350 Euro notiert, kann der Anleger entscheiden, ob er zu diesem Preis kauft oder verkauft. Das Angebot für den spreadlosen Handel gilt bis auf Weiteres und bis zu einer Ordergröße von 100.000 Euro.

Die "Magnificent 7" stehen kontinuierlich im Fokus von Investoren weltweit: Sie zählen zu den 10 Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung. Die Aktien sind auch regelmäßig unter den meistgehandelten Auslandsaktien an der Börse Stuttgart zu finden. Durch den spreadlosen Handel profitieren Anleger bei ihrer Order vom Wegfall der im Spread enthaltenen impliziten Kosten. Bei häufigem Handeln und größeren Orders macht sich dieser Kostenvorteil besonders bemerkbar.

"Die Börse Stuttgart bietet in allen Anlageklassen höchste Handelsqualität und beste Preise. Das stellen wir nun auch bei den Aktien der führenden US-Tech-Konzerne unter Beweis. Die "Magnificent 7" ohne Spread handeln - das zahlt sich für Anleger aus und senkt ihre Orderkosten", sagt Peter Smolny, Leiter des Handels mit Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an der Börse Stuttgart.

Möglich wird der spreadlose Handel durch das hybride Marktmodell: Die Handelsexperten der EUWAX AG, des Brokers der Boerse Stuttgart Group, sind in den elektronischen Handel eingebunden - seit Jahresbeginn auch bei allen Auslandsaktien. Sie spenden zusätzliche Liquidität und sorgen so für verlässliche Kurse und höchste Preisqualität.

Original-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell