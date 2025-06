Danone DACH

Carlos Alcaraz wird neuer evian Markenbotschafter

Frankfurt am Main

Der fünffache Grand-Slam-Sieger und aktuelle Roland Garros Champion wird gemeinsam mit evian den 'Live Young' Spirit der Marke weltweit verbreiten

Heute begrüßt evian Carlos Alcaraz als neuen Markenbotschafter. Carlos steht für die dynamische 'Live Young' Philosophievon evian und bringt Energie und Positivität in den Tennissport - und darüber hinaus. Als Champion inspiriert er Menschen, auf einen gesünderen Lebensstil zu achten und voller Freude durchs Leben zu gehen.

Nach seinem historischen Triumph in Roland Garros, wo er einen weiteren Grand-Slam-Titel zu seinem Palmarès hinzufügte, zieht Carlos mit seiner Leidenschaft und seiner jugendlichen Ausstrahlung weltweit Aufmerksamkeit auf sich.

Carlos Alcaraz sagt mit Begeisterung: "Der 'Live Young' Ethos spricht mich sowohl auf als auch außerhalb des Courts an. Es geht darum, dem Leben mit Energie und einer positiven Einstellung zu begegnen - Werte, die ich respektiere und nach denen ich zu leben versuche. Flüssigkeitszufuhr ist ein wichtiger Teil meiner täglichen Routine und ich freue mich darauf, mit einer Marke zusammen-zuarbeiten, die Freude daran hat, sich jung und voller Leben zu fühlen. Ich hoffe, wir können gemeinsam andere dazu inspirieren, ihr Wohlbefinden zu priorisieren."

In den letzten Wochen haben Carlos' aktuelle Posts mit pinkfarbenen Tennisbällen die Fans neugierig gemacht. Nun fügen sich alle Puzzleteile zusammen. Anlässlich der Ankündigung hat evian exklusive Bilder von ihm veröffentlicht. Die Bilder zeigen Carlos auf einem Tennisplatz, der mit pinkfarbenen evian-Tennisbällen in einen farbenfrohen Court verwandelt wurde. Dies spiegelt die 'Live Young' Philosophie von evian wider und lädt die Fans dazu ein, ihren jugendlichen Geist zu leben.

Carlos Alcaraz wird gemeinsam mit evian Menschen jeden Alters dazu inspirieren, einen ganzheitlichen Ansatz für ihr Wohlbefinden zu verfolgen - beginnend mit dem grundlegenden Schritt einer gesunden Flüssigkeitszufuhr. Der Tennisprofi ist bekannt für seine ansteckende Lebensfreude, seine Resilienz und sein unerschütterliches Engagement für seinen Sport. Somit verkörpert er perfekt die Mission von evian, einen Lebensstil zu fördern, der auf Wellness, Vitalität und Optimismus basiert.

David Borowiec, Global Director evian, betont:"Carlos Alcaraz verkörpert die wahre Essenz von "Live Young". Seine Energie, seine Leidenschaft und sein furchtloser Geist sind ansteckend, und wir könnten nicht glücklicher sein, ihn in unserer Familie von Markenbotschafter:innen willkommen zu heißen. Gemeinsam inspirieren wir die Welt dazu, ausreichend zu trinken, sich zu bewegen und gesunde Verhaltensweisen mit Freude in den Alltag zu integrieren."

Diese Partnerschaft unterstreicht das langjährige Tennis-Engagement von evian: Bereits seit 35 Jahren ist evian das offizielle Wasser der US Open, seit 2008 auch von Wimbledon, und in der Schweiz ist evian "Official Water Partner" der Swiss Indoors Basel sowie der EFG Swiss Open Gstaad. So unterstützt die Marke Tennisspieler:innen dabei, Höchstleistungen zu bringen. Mit Carlos Alcaraz, dem Wimbledon-Sieger des letzten Jahres und aktuellem Roland Garros Champion, setzt evian nun seine Tradition fort, die nächste Generation von Talenten zu unterstützen. Carlos' außergewöhnliche Leistungen auf den größten Tennisbühnen verkörpern die Leidenschaft und Hingabe, die evian zelebriert.

Carlos reiht sich in die Riege der legendären Tennisbotschafter:innen von evian ein - darunter Emma Raducanu, Frances Tiafoe, Arthur Fils sowie in der Schweiz Dominic Stricker - und wird mit seiner mitreißenden Energie und seinem grenzenlosen Enthusiasmus die Welt begeistern. Diese Zusammenarbeit stärkt die Familie der evian Tennisbotschafter:innen und bringt Tennis noch näher an den 'Live Young' Spirit von evian heran, Menschen zu einem jungen, frohen und gesünderen Lebensstil zu inspirieren.

Über evian

evian ist ein natürliches, ursprünglich reines Mineralwasser. Auf seiner 15-jährigen Reise durch Gletschergesteinsschichten wird es auf natürliche Weise gefiltert und erhält so seine unverwechselbare, ausgewogene Mineralisierung. evian Mineralwasser ist ein Naturprodukt, das unbehandelt direkt an der Quelle abgefüllt und schon seit über 230 Jahren getrunken wird - eine natürliche, nachhaltige und pure Form des Wassertrinkens. evian, eine Marke von Danone, steht für "One Planet. One Health" Vision des Unternehmens, wonach die Gesundheit der Menschen und die des Planeten eng miteinander verbunden sind. In Deutschland werden für das evian Mineralwasser nur Flaschen aus 100% recyceltem PET (rPET) verwendet, um so im Vergleich zu herkömmlichen PET-Flaschen CO2-Emissionen einzusparen. Außerdem wird das Werk in Evian vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben. Seit 2021 ist evian zudem B Corp zertifiziertund erfüllt so die strengsten ökologischen und sozialen Standards für nachhaltiges Wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie unter www.evian.de.

Über Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ist ein spanischer Profi-Tennisspieler und mehrfacher Grand-Slam-Sieger. Bekannt für seine explosive Athletik, seinen furchtlosen Spielstil und seine unerschütterliche Entschlossenheit, hat er sich schnell an die Spitze der Weltrangliste gespielt. Carlos hat in seiner Karriere bereits bemerkenswerte Meilensteine erreicht, darunter den Titel des jüngsten Weltnummer-1-Spielers aller Zeiten am 12. September 2022, gemäß der ATP-Tour-Rangliste[1] sowie mehrere prestigeträchtige Titel. Seine dynamische Persönlichkeit, sein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen und seine Leidenschaft für den Sport haben ihn zu einer Inspiration für aufstrebende Tennisspieler weltweit gemacht. Als Markenbotschafter von evian wird sich Carlos weiterhin für einen Lebensstil mit gesunder Flüssigkeitszufuhr, Wohlbefinden und jugendlicher Begeisterung einsetzen.

Tennisstar Carlos Alcaraz hat sich schnell zu einem der dominierendsten und spannendsten Spieler des Sports entwickelt. Er wurde 2003 in Murcia, Spanien, geboren, wurde mit nur 15 Jahren Profi und trainiert seitdem unter dem ehemaligen Weltnummer 1 Juan Carlos Ferrero. Bekannt für seine elektrisierende Schnelligkeit, seine furchtlosen Schläge und seine mentale Stärke, gelang Alcaraz mit seinem ersten Grand-Slam-Sieg bei den US Open 2022 der Durchbruch auf der Weltbühne und er wurde zur jüngsten Weltnummer 1 in der Geschichte der ATP. Seitdem hat er Titel in Wimbledon (2023, 2024) und bei den French Open (2024, 2025) gewonnen und kann eine makellose Bilanz von 5:0 in Grand-Slam-Finals vorweisen. Alcaraz ist außerdem der jüngste Spieler, der einen Grand Slam Titel auf allen drei Belägen gewonnen hat, und der erste, der sowohl Nadal als auch Djokovic bei demselben Sandplatzturnier besiegt hat, und zwar in zwei aufeinanderfolgenden Spielen in Madrid 2022. Mit über 20 ATP-Titeln hat er bereits ein Palmarès vorzuweisen, das sich mit den ganz Großen messen kann.

Alcaraz gilt weitherum als die Zukunft des Herrentennis und schafft sich ein ganz eigenes Vermächtnis. Abseits des Platzes gründete er die Carlos Alcaraz Garfia Foundation, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben bedürftiger Kinder durch Initiativen zur Förderung der sozialen Integration, zur Verbesserung der Gesundheit und zur Sensibilisierung für die Probleme der am stärksten benachteiligten Kindern zu verbessern. Die neuesten Informationen finden Sie unter @carlitosalcarazz auf Instagram und weitere Informationen zu seiner Stiftung auf www.fundacionalcaraz.org.

