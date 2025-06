RTLZWEI

Diese Woche bei "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor": Alessia Herren im Supermarkt-Fieber

München (ots)

Alessia zieht ein erstes Fazit und taucht weiter in die Supermarkt-Welt ein.

Neue Folgen "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - Dienstag, 10.06., bis Freitag, 13.06., um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Alessia Herrens erste Arbeitswoche ist vorüber - Zeit für sie, ein erstes Fazit zu ziehen. Mit Hilfe von Miguel arbeitet sie sich in dieser Woche weiter in die Welt des Supermarkts ein. Außerdem steht für sie eine neue Aufgabe an: Sie soll mit Sascha in der Spirituosenabteilung arbeiten. Wird sie dem ordnungsliebenden Kollegen gerecht und kann sie ihm verbal die Stirn bieten?

Diese Woche wird es musikalisch für das Supermarkt-Team! Die Belegschaft macht einen Ausflug in die Bar, in der DJane Lana Delicious alias Fernando auflegt und für Wahnsinnsstimmung sorgt. Auch Brigitte und Dodo zieht es auf die Tanzfläche. Außerdem hat das Team Neuling Markus - der sich mal bei "Deutschland sucht den Superstar" beworben hatte - überredet, eine Kostprobe seiner Gesangskunst zu geben.

Der stellvertretende Marktleiter Apo hat derweil alle Hände voll zu tun: Nachdem die Rolltreppe nun endlich wieder funktioniert, wird der Fahrstuhl zu einem Unfallrisiko. Zudem ersehnt Apo das Ende des Ramadans und plant das Fest zum Fastenbrechen. An der Fleischtheke ist der Andrang heute besonders groß. Fleischliebhaber Daniel ist in seinem Element, denn er kann über Fleisch reden.

Doch an der Fleischtheke spaltet auch eine scheinbar simple Frage die Gemüter: Soll der Fleischkäse aufgeschnitten werden oder nicht? Gabi, Daniel und John geraten darüber heftig aneinander. Reality-Star Alessia Herren und Maria tauschen sich währenddessen herzlich über Privates aus. Und Sicherheitsmann Ibo ist einem größeren Diebstahl auf der Spur. Wird er den Fall rechtzeitig aufklären können?

"Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - montags bis freitags um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von Brot&Butter ENTERTAINMENT GmbH produziert.

Über "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor":

Die Doku-Soap "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" gibt exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Kölner Supermarkts, der Kultstatus hat. Was den Markt zwischen Eigelstein-Viertel und Hauptbahnhof so besonders macht, sind Chef Udo, seine knapp 60 Mitarbeitenden und der alltägliche Supermarkt-Wahnsinn. Authentische Geschichten, charmante Charaktere und die kleinen und großen Abenteuer des Supermarktalltags stehen im Mittelpunkt. Zu sehen sind humorvolle, emotionale und manchmal verrückte Momente, die zeigen, dass es im Supermarkt niemals langweilig wird.

