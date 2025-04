Rockwell Automation treibt mit der Ernennung von Vladimír Obrazcov Innovationen im Bereich Lifecycle Services voran

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, USA, und beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com .