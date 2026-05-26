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Christian Lindner verstärkt internationalen Advisory Council der Boerse Stuttgart Group

Stuttgart (ots)

Die Boerse Stuttgart Group hat ihren neu gegründeten Advisory Council um Christian Lindner erweitert. Der frühere Bundesminister der Finanzen zählt zu den profiliertesten Köpfen der europäischen Finanz- und Wirtschaftspolitik und verfügt über breite Erfahrung an der Schnittstelle von Kapitalmarkt und wirtschaftlicher Transformation.

Der Advisory Council vereint profilierte europäische Persönlichkeiten aus Finanzindustrie, Wirtschaft, öffentlichem Sektor und Technologie. Ihm gehören neben Christian Lindner an: Massimo Giordano (Senior Partner und ehem. Managing Partner Europe, McKinsey & Company), Enrico Letta (Präsident Jacques Delors Institute; ehem. italienischer Ministerpräsident), Sylvie Matherat (Aufsichtsrätin; ehem. Mitglied Vorstand Deutsche Bank), Fleur Pellerin (CEO Korelya Capital; ehem. französische Ministerin für Digitales), Prof. Dr. Axel Weber (Präsident Center for Financial Studies; ehem. Präsident Deutsche Bundesbank; ehem. Verwaltungsratspräsident UBS) und Ron Zuckerman (internationaler Tech-Investor und Gründer).

Als Ideengeber und Sparringpartner liefert der Advisory Council dem Top-Management der Börsengruppe wesentliche Impulse, die Zukunft des europäischen Kapitalmarkts zu gestalten, die Vorreiterrolle in digitalen Technologien auszubauen und das dynamische Wachstum der Börsengruppe weiter zu beschleunigen.

"Europa braucht starke und innovative Kapitalmarktakteure, die technologischen Fortschritt mit regulatorischer Exzellenz verbinden", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group. "Christian Lindner bringt genau diese Perspektive mit: politisch erfahren, international vernetzt und mit einem klaren Verständnis für die Zukunft des europäischen und internationalen Kapitalmarkts. Wir freuen uns sehr, ihn im Advisory Council willkommen zu heißen."

Christian Lindner erklärt: "Die Boerse Stuttgart Group gestaltet den europäischen Kapitalmarkt der Zukunft aktiv. Wie keine andere europäische Börsengruppe steht sie für die Verbindung von klassischem Kapitalmarktgeschäft mit der digitalen Welt. Ihr Mindset ist europäisch, und sie hat einen technologischen Führungsanspruch. In einer Zeit, in der die Weichen für die europäische Kapitalmarktunion gestellt werden, ist das eine starke Ausgangsposition. Ich freue mich, diesen Weg zu begleiten."

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