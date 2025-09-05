Dyson GmbH

Der neue Dyson Clean+Wash Hygiene: Dysons leichtester[1] und hygienischster Nass- und Trockensauger, der wie ein Staubsauger[2] reinigt und nasse Verschmutzungen beseitigt

Filterloses System mit absorbierender Mikrofaserwalze für ein jederzeit hygienisches, schnelltrocknendes und streifenfreies Bodenbild[1].

Die Mikrofaserwalze - bisher mit der höchsten Absorptionsfähigkeit unter den Dyson-Produkten - beseitigt alltäglichen Staub und Schmutz (einschließlich Haare) und nimmt gleichzeitig nasse Verschmutzungen mit. Dazu nutzt sie stets sauberes Wasser für ein schnelltrocknendes, streifenfreies Reinigungsergebnis[2].

Entwickelt für einfache, saubere Wartung mit weniger Aufwand - ohne Bakterien- oder Geruchsentwicklung[3].

Der hygienische Auffangbehälter hält Schmutz, Ablagerungen und Schmutzwasser vollständig im Saugkopf zurück und verhindert, dass Schmutz durch das Gerät nach oben gezogen wird. So bilden sich weder Ablagerungen noch verstopft das System und auch das Rohr muss nicht länger gereinigt werden.

Der leichteste[4] Nass- und Trockensauger von Dyson: nur 3,82 Kilogramm Gewicht - für besonders einfache Handhabung und Beweglichkeit.

Neues, flach aufliegendes Design mit extrem niedriger Höhe von 113 Millimetern, um auch unter niedrigen Möbeln ohne Leistungsverlust zu reinigen.

Die Heißluft-Trocknungsstation mit Selbstreinigungsmodus hält die Walze sauber, frisch und jederzeit einsatzbereit.

Dyson präsentiert den neuen Dyson Clean+Wash Hygiene Nass- und Trockensauger - entwickelt für eine jederzeit mühelose und hygienische Reinigung. Dysons selbstreinigende Mikrofaserwalze entfernt alltäglichen Staub und Schmutz, einschließlich Haaren, und beseitigt nasse Verschmutzungen und Flecken. Dabei reinigt der Dyson Clean+Wash jeden Teil des Bodens ausschließlich mit frischem Wasser - für ein streifenfreies Bodenbild[5].

Kein Filter, keine Kompromisse: starke Reinigung - null Schmutzrückstände

Das fortschrittliche, filterlose System verzichtet auf unhygienische Filter zur Trennung von nassem und trockenem Schmutz und verhindert Bakterien- und Geruchsentwicklung[6]. Damit sorgt es dafür, dass keine Verstopfungen entstehen und die Leistung konstant bleibt. Mit nur 3,82 Kilogramm Gewicht und einer extrem niedrigen Höhe von lediglich 113 Millimetern (flach aufgelegt) ist der Dyson Clean+Wash Hygiene ein besonders wendiger Nass- und Trockensauger, der mühelos überall reinigt - auch unter niedrigen Möbeln und bis an die Kanten - mit minimalem Aufwand bei maximaler Hygiene und Reinigungsleistung.

"Das Besondere nach der Reinigung mit diesem Gerät ist, dass keine Schmutzschlieren zurückbleiben und der Boden einen schönen Glanz erhält, weil die Walze bei jeder Umdrehung permanent mit sauberem Wasser benetzt wird. Andere Nassreiniger setzen auf unhygienische Filter, die Bakterien ansammeln, verstopfen, zu Gerüchen führen und sich schwer reinigen lassen. Unser neuer Dyson Clean+Wash Hygiene Nass- und Trockensauger kommt ohne Filter aus und hält das gesamte Schmutzwasser samt Schmutz im Saugkopf zurück - so zirkuliert nichts durch das Gerät und die Rohre und Filter bleiben frei von Ablagerungen. Die ultra-absorbierende Walze ist 30 % dichter mit Mikrofasern bestückt als zuvor. Zusätzlich sorgen integrierte Nylonborsten für eine effektive Fleckenentfernung. Das Ergebnis ist eine jederzeit hygienische, schnelltrocknende und streifenfreie Reinigung." - James Dyson, Gründer und Chef-Ingenieur

Neue Hybrid-Mikrofaserwalze: Reinigt wie ein Staubsauger[7] und entfernt nasse Verschmutzungen hygienisch

Der neue Dyson Clean+Wash Hygiene ist darauf ausgelegt, sämtliche Verschmutzungen in einem Schritt zu beseitigen - von Hausstaub über hartnäckige Flecken und klebrige Flüssigkeiten bis hin zu nassen Haaren - es ist nicht mehr nötig, den Boden vor dem Wischen zu saugen. Die bislang dichteste und absorbierendste Mikrofaserwalze von Dyson verfügt über 84.000 Filamente pro Quadratzentimeter und rotiert mit 250 Umdrehungen pro Minute, um Schmutz, Flüssigkeiten und angetrocknete Flecken rasch zu entfernen. 1.400 integrierte Nylonborsten verbessern die Haaraufnahme, während Flüssigkeiten durch die starke Kapillarwirkung aufgenommen werden - für ein streifenfreies Ergebnis[8] bei jeder Reinigung.

Die integrierte Selbstreinigungsfunktion setzt auf eine optimierte, gefederte Walzenpresse, um Schmutz und Schmutzwasser von der Walze zu entfernen. Ein Anti-Verhedderungs-Bürstenwalze löst aufgenommene Haare direkt, sodass sie sich nicht um die Walze wickeln und verfangen. Die kontinuierliche Aufnahme von Schmutz und Schmutzwasser sowie ein 12-Punkt-Bewässerungssystem, das frisches Wasser zur Mikrofaserwalze führt, sorgen dafür, dass jeder Bereich des Bodens mit frischem Wasser gereinigt wird - für eine stets hygienische Reinigung wie beim ersten Mal.

Der leichteste[9] Nass- und Trockensauger mit niedriger Höhe

Mit nur 3,82 Kilogramm gehört der Dyson Clean+Wash Hygiene zu den leichtesten[10] und flachsten[11] Nass- und Trockensaugern auf dem Markt und ist dadurch besonders wendig. Er lässt sich flach auf bis zu 113 Millimeter absenken - die niedrigste Höhe aller Geräte. So kann er selbst unter sehr niedrigen Möbeln gründlich reinigen, ohne dabei an Leistung zu verlieren.

Der Dyson Clean+Wash Hygiene verfügt zudem über eine dreiseitige Kantenreinigung, die Schmutz, Staub und Flüssigkeiten effektiv bis an Wände und Fußleisten entfernt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Nass- und Trockensaugern verzichtet der Dyson Clean+Wash Hygiene auf einen Filter, der Schmutz auffängt, Bakterienherde bildet, Gerüche abgibt und sich schwer säubern lässt. Das filterlose Design minimiert das Risiko von Schlammbildung, Blockaden oder Leistungsverlust und gewährleistet bei jedem Einsatz eine kraftvolle, zuverlässige Reinigung.

Hygienische und unkomplizierte Wartung ohne Gerüche[12]

Der Dyson Clean+Wash Hygiene sammelt sämtlichen Schmutz im Saugkopf, sodass Schmutz und Schlamm nie durch das Gerät in Rohre oder Kanäle gelangen. Schmutzwasser und Rückstände werden direkt am Entstehungsort getrennt. Das ermöglicht eine saubere, hygienische Entsorgung.

Nach dem Gebrauch wird im Selbstreinigungsmodus die Walze mit sauberem Wasser durchspült, um sämtliche Schmutzreste zu entfernen. Anschließend wird die Walze mit 85° Celsius heißer Luft getrocknet, um das Entstehen von Bakterien und Gerüchen zu verhindern - so ist Ihr Gerät stets sauber und bereit für den nächsten Einsatz.

Weitere wichtige Funktionen des Dyson Clean+Wash Hygiene:

Einstellbare Wassermenge mit vier Reinigungsmodi - einschließlich Boost-Modus - zur optimalen Anpassung an Verschmutzungsgrad, Bodenart und persönliche Vorlieben

Die optimierte Wasserdosierung ermöglicht die Reinigung von 350 Quadratmetern Bodenfläche[13] (20 % mehr als beim Vorgängermodell) mit einem 750-Milliliter-Frischwassertank

Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für Hartböden

Das Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für Hartböden wurde speziell für den Einsatz mit dem Dyson Clean+Wash Hygiene entwickelt, um optimale Reinigungsleistung und langanhaltende Sauberkeit zu gewährleisten. Die nicht schäumende, ungiftige Formel reinigt auf mikroskopischer Ebene, entfernt Schmutz und Ablagerungen effektiv, ist dabei sanft zu Böden und sicher für Haustiere und Kinder.

Direkt bei Dyson kaufen

Der Dyson Clean+Wash Hygiene ist ab November 2025 zum Preis von 499 EUR (UVP) in den Dyson Stores und auf dyson.de erhältlich.

