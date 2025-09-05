Dyson GmbH

Neuer Nass- und Trockensauger: Dyson launcht Dyson V16 Piston Animal Submarine

Köln

Der neue doppelt konische Bürstenaufsatz entfernt selbst längste Haare[1] ohne zu Verheddern[2] und passt sich automatisch allen Bodenarten[3] an - für eine präzise Reinigung auf Hartböden und Tiefenreinigung auf Teppichen.

Der neue Dyson Hyperdymium Motor mit 900 Watt erzeugt 315 Airwatt (AW) an kraftvoller und konstant hoher Saugkraft[4].

Die neue doppelt-konischer All Floor Cones Sense Bodendüse entwirrt selbst längste Haare2, erkennt intelligent verschiedene Bodenarten und passt Saugleistung sowie Bürstengeschwindigkeit automatisch an[3]. Ein Lichtstrahl macht mikroskopischen Staub sichtbar - damit wird keine Stelle übersehen

Der verbesserte Submarine 2.0 Reinigungsaufsatz nutzt eine Kombination aus Befeuchtung, Aufwirbelung und Absaugung, um Verschüttetes von Hartböden zu entfernen - mit einstellbarem Befeuchtungsmodus für besonders hartnäckige Flecken

Der CleanCompaktor Staubbehälter komprimiert Staub und Schmutz für bis zu 30 Tage Nutzung und sorgt dank neuem, hygienischem Ausleermechanismus dafür, dass kein Staub oder Haar im Behälter zurückbleibt[4].

Dyson stellt den Dyson V16 Piston Animal Submarine Nass- und Trockensauger vor - den bislang leistungsstärksten kabellosen Staubsauger von Dyson mit Anti-Verhedderungs-Technologie[5]. Entwickelt für kompromisslose Leistung, intelligente Anpassungsfähigkeit und mühelose Wartung. Die neue All Floor Cones Sense Bodendüse verfügt über zwei konisch geformte Bürstenstangen, die selbst längste Haare direkt beim Saugen von der Bürste in den Staubbehälter befördern[1] - lästiges Herausschneiden oder Herausziehen verfangener Haare gehört damit der Vergangenheit an.

Der Dyson V16 Piston Animal Submarine Nass- und Trockensauger erkennt intelligent verschiedene Bodenarten und passt Saugleistung sowie Bürstengeschwindigkeit[3] automatisch an - für eine schonende Reinigung von Hartböden und eine besonders gründliche Tiefenreinigung von Teppichen. Zudem ist er mit dem neuen CleanCompaktor Staubbehälter ausgestattet, der Staub und Schmutz komprimiert und so bis zu 30 Tage Nutzungszeit bis zur Entleerung ermöglicht. Der hygienische Entleerungsmechanismus wischt den Behälter beim Leeren automatisch mit aus - es bleibt kein Staub und kein Haar zurück[4].

"Der Dyson V16 Piston Animal wird von unserem leistungsstärksten Hyperdymium-Motor angetrieben. Er ist der erste Staubsauger mit Dynamic Cyclone Technologie, bei der im Boost-Modus fünf zusätzliche Zyklone für zusätzliche Saugkraft zugeschaltet werden. Der verbesserte Reinigungskopf erkennt intelligent Veränderungen im Bodenbelag und passt die Saugkraft und die Geschwindigkeit der Bürstenwalze automatisch an. Zwei konische Bürstestangen entfernen selbst die längsten Haare, die direkt in den Behälter gesaugt werden, der dank unseres CleanCompaktor-Mechanismus Staub für 30 Tage aufnehmen kann. Darüber hinaus ist er dank unseres verbesserten Submarine-Aufsatzes ein Nass- und Trockensauger. Dieser nimmt Schmutz auf und reinigt Böden, ohne Schmutz zu verteilen, und reinigt außerdem verschüttete Flüssigkeiten auf Hartböden." - James Dyson, Gründer und Chefingenieur

Wenn Intelligenz auf Leistung trifft: die neue All Floor Cones Sense Bodendüse

Die neue All Floor Cones Sense Bodendüse ist mit zwei konisch geformten Bürstenstangen ausgestattet, die selbst längste Haare[2] bereits beim Aufsaugen von der Bürste lösen - so kann sich kein Haar mehr um die Bürsten wickeln oder darin verheddern. Die konische Form sorgt dafür, dass die Haare vom dickeren Inneren zu den schmaleren Enden der Bürste wandern, wo sie direkt in den Staubbehälter eingesaugt werden.

Die Bodendüse passt sich intelligent unterschiedlichen Bodenarten an[3] . Neben der automatischen Anpassung der Saugleistung bei Bodenerkennung, justiert sie auch die Rotationsgeschwindigkeit der Bürsten: Auf Hartböden verlangsamt sich die Bürste für eine besonders schonende und leisere Reinigung, auf Teppichen hingegen beschleunigt sie sich für maximale Tiefenreinigung durch intensive Aufwirbelung.

Der neue All Floor Cones Sense Reinigungsaufsatz vereint damit die hohe Leistung der Dyson Digital Motorbar auf Teppichen und der Dyson Fluffy Bodendüse auf Hartböden in einer praktischen All-in-One-Lösung. Er bietet kraftvolle Reinigungsleistung auf allen Böden - ein Wechsel des Aufsatzes während der Reinigung ist nicht mehr nötig.

Neuer Dyson Hyperdymium 900-Watt-Motor mit innovativer Dynamic Cyclone Technologie

Der Dyson V16 Piston Animal Submarine Nass- und Trockensauger ist der bislang leistungsstärkste kabellose Staubsauger von Dyson mit Anti-Verhedderungs-Technologie[5]. Angetrieben wird er vom neuen Dyson Hyperdymium 900-Watt-Motor, der 50 % leistungsdichter ist als sein Vorgänger[6] und eine kraftvolle Saugleistung von 315 AW erzeugt[4].

Zum Einsatz kommt außerdem die neue, patentierte Dynamic Cyclone Technologie: Im Boost-Modus werden dabei fünf zusätzliche Zyklone aktiviert, um die Saugkraft bei Bedarf gezielt zu steigern - für ein optimales Verhältnis zwischen maximaler Leistung und effizienter Akkunutzung.

Verbesserter Submarine 2.0 Nassreinigungsaufsatz: kraftvolle Nassreinigung auf Hartböden

Der neue Submarine 2.0 Nassreinigungsaufsatz ist mit einer motorisierten Mikrofaserwalze mit hoher Dichte ausgestattet, die Verschüttetes und Flecken effektiv von Hartböden entfernt. Der 300 ml Frischwassertank reicht für eine Fläche von bis zu 110 m².

Dank der neuen Hydration Control Technologie wird beim Wischen eine gezielte und präzise Wassermenge abgegeben. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen lässt sich zudem ein Boost-Modus aktivieren, der bei Bedarf für zusätzliche Wasserzufuhr sorgt.

Der neue Dyson CleanCompaktor Staubbehälter fasst dreimal so viel Staub und Schmutz

Der Dyson V16 Piston Animal Submarine Nass- und Trockensauger ist mit dem neuen CleanCompaktor Staubbehälter von Dyson ausgestattet. Dieser verfügt über eine innovative Staubkompressionstechnologie, die das Fassungsvermögen deutlich erhöht und gleichzeitig eine noch hygienischere und einfachere Entleerung ermöglicht.

Durch die Kompression von Staub und Schmutz kann der neue CleanCompaktor Behälter dreimal so viel aufnehmen wie herkömmliche Behälter[7]. Das Innere wurde so überarbeitet, dass beim Entleeren alle Innenflächen automatisch mit ausgewischt werden - sodass kein Staub und kein Haar im Behälter zurückbleibt[4] .

Vernetzt & intelligent: rechtzeitige Benachrichtigungen und Wartungshinweise für ein verbessertes Reinigungserlebnis

Der Dyson V16 Piston Animal Submarine Nass- und Trockensauger lässt sich mit der MyDyson App verbinden und bietet Nutzer*innen damit mehr Kontrolle und Komfort als je zuvor. Über die App erhalten sie Zugang zu zusätzlichen Einstellungen sowie Benachrichtigungen in Echtzeit - etwa wann und wie der Filter gereinigt werden sollte. Darüber hinaus bietet die App Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Pflege und optimalen Nutzung des Geräts. Ziel ist ein verbessertes Nutzungserlebnis und dauerhaft hohe Reinigungsleistung.

Weitere wichtige Merkmale des Dyson V16 Piston Animal Submarine Nass- und Trockensaugers:

HEPA-Filtration im gesamten Gerät mit vollständig versiegeltem Fünf-Stufen-Filtersystem entfernt 99,99 % der Partikel bis zu einer Größe von nur 0,1 Mikrometern[8] (z. B. Allergene, Bakterien und Viren). Nur gereinigte Luft wird wieder an die Umgebung abgegeben - ganz ohne Saugkraftverlust, für optimale Leistung bei jeder Reinigung

Ein Lichtstrahl macht mikroskopischen Staub sichtbar - damit wird keine Stelle übersehen

Neuer Reinigungsaufsatz mit Fernentriegelung ermöglicht einen schnellen und nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsaufgaben, ganz ohne Bücken

Integrierte, versteckte Werkzeuge für die schnelle und bequeme Reinigung über Kopf, am Boden oder an schwer erreichbaren Stellen

70 Minuten kraftvolle, konstant hohe Saugkraft[9] mit austauschbarem Akku für eine noch längere Laufzeit

Drei präzisionsgefertigte Aufsätze:

Kombi-Aufsatz: Vereint eine breite Düse und Bürste in einem Tool. Für einen schnellen Wechsel zwischen Staubsaugen und Abstauben.

Vereint eine breite Düse und Bürste in einem Tool. Für einen schnellen Wechsel zwischen Staubsaugen und Abstauben. Fugendüse: Für die präzise Reinigung entlang schwieriger Kanten und in schmalen, schwer erreichbaren Bereichen.

Für die präzise Reinigung entlang schwieriger Kanten und in schmalen, schwer erreichbaren Bereichen. Haardüse 2.0: Entfernt mit verbesserter Aufnahme- und Reinigungsleistung langes Haar und Tierhaare schnell und effizient.

Entwickelt für jedes Zuhause: Auswahl aus einer Vielzahl kompatibler Zubehörteile für jede Reinigungsanforderung[10]

Die Reinigungsbedürfnisse sind so vielfältig wie die Menschen selbst - beeinflusst durch Wohnsituation, Lebensstil und persönliche Vorlieben. Der Dyson V16 Piston Animal Submarine Nass- und Trockensauger ist ein echtes Reinigungskraftpaket für das gesamte Zuhause. Dank modularer und kompatibler Zubehörsets sind Nutzer*innen bestens ausgestattet, um jede Ecke ihres Zuhauses effizient und gründlich zu reinigen.

Tiefenreinigungs-Set: Für die gründliche Reinigung von Teppichen, Teppichböden, Polstermöbeln und Matratzen sowie schwer zugänglichen Ecken.

Für die gründliche Reinigung von Teppichen, Teppichböden, Polstermöbeln und Matratzen sowie schwer zugänglichen Ecken. Auto-Reinigungs-Set: Entfernt mehr Schmutz, Staub und Haare aus schwer erreichbaren Bereichen und reinigt empfindliche sowie detaillierte Oberflächen im Fahrzeug.

Entfernt mehr Schmutz, Staub und Haare aus schwer erreichbaren Bereichen und reinigt empfindliche sowie detaillierte Oberflächen im Fahrzeug. Tierpflege-Set: Für Haustier-besitzer*innen: entfernt lose Haare und Hautschuppen direkt beim Bürsten und verhindert so, dass sie sich im ganzen Haus verteilen.

Für Haustier-besitzer*innen: entfernt lose Haare und Hautschuppen direkt beim Bürsten und verhindert so, dass sie sich im ganzen Haus verteilen. Erweitertes Reinigungs-Set: Entwickelt, um höher, tiefer und in enge, schwer zugängliche Bereiche im Haushalt zu gelangen und diese effektiv zu reinigen.

Ein Blick in die Zukunft: neue selbstentleerende Dockingstation sorgt für noch mehr Komfort

In Kürze wird Dyson eine neue, selbstentleerende Dockingstation einführen, die noch mehr Komfort für Nutzer*innen bietet - insbesondere für alle, die ein größeres Staubbehältervolumen wünschen oder benötigen. Sie fängt 99,99 % des Staubs ein und ermöglicht eine automatische, berührungsfreie und hygienische Entleerung.

Der 3,0-Liter-Auffangbeutel fasst Staub für bis zu 60 Tage - so muss deutlich seltener entleert werden.

Direkt bei Dyson erhältlich

Der Dyson V16 Piston Animal Submarine Nass- und Trockensauger ist ab Anfang September zum Preis von 999 Euro (UVP) auf dyson.de und in den Dyson Stores erhältlich, ebenso wie die Version ohne Submarine Aufsatz zum Preis von 849 Euro (UVP).

[1] Getestet mit bis zu 60 cm langen Haaren im Boost-Modus

[2] Basierend auf durchschnittlichen Aufnahmeergebnissen gemäß IEC 62885-4 Ed1.1 2023, Kapitel 5.1, 5.2 und 5.3 - getestet im Boost-Modus, mit bis zu 60 cm langen Haaren und vollem Staubbehälter. Getestet im Vergleich zu den führenden kabellosen Wettbewerbsmarken mit beworbenen Entwirrungsdüsen. Grundlage: Verkaufsdaten von Dezember 2023 bis November 2024.

[3] Passt sich im Auto-Modus automatisch an verschiedene Bodenarten an

[4] Die tatsächliche Leistung kann im realen Gebrauch variieren

[5] Saugkraft getestet gemäß IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1), Abschnitt 5.11, im Boost-Modus am Einlass - im Vergleich zum gesamten Dyson Staubsauger-Portfolio

[6] Im Vergleich zum Dyson Gen5 Hyperdymium Motor

[7] Basierend auf Dyson Testmethoden mit Haaren und Fasern im Vergleich zum gleichen Volumen ohne Kompression

[8] Filtration getestet gemäß ASTM F3150 im Boost-Modus durch ein unabhängiges Drittlabor (SGS IBR Laboratories, USA) unter Laborbedingungen. Die Filtrationseffizienz wird berechnet, indem die Anzahl standardisierter Staubpartikel beim Eintritt in das Gerät mit der beim Austritt verglichen wird. Die tatsächliche Rückhaltequote kann im praktischen Einsatz variieren

[9] Getestet gemäß IEC 62885-4:2020, Abschnitt 5.101 im Eco-Modus auf Hartboden. Die Laufzeit kann je nach Nutzung und Bodenbelag variieren

[10] Die verschiedenen Zubehörsets sind je nach Verfügbarkeit und Lagerbestand erhältlich.

