Montag, 31. März 2025, 20.15 Uhr

Nachtschicht - Der Unfall

Bitte Programmtext beachten! Montag, 31. März 2025, 20.15 Uhr Der Fernsehfilm der Woche Nachtschicht - Der Unfall Krimi von Lars Becker Joon Rostami ist illegal im Land. Schon wieder. Und soll nun von der Bundespolizei abgeschoben werden. Aber Joon will nicht. Im Handgemenge schnappt er sich die Waffe des Polizisten Orbach. Erst, als Hauptkommissar Erichsen auftaucht, beruhigt sich die Lage, und Joon lässt die Waffe sinken. Zu schnell und zu missverständlich für die junge Polizistin Mona. Die glaubt, dass Joon schießen will, und feuert ihrerseits in Notwehr. Joon stirbt vor aller Augen. Die Ermittler befragen die Zeugen. Wer war Rostami? Wie ist es zu dem Handgemenge gekommen? Wo ist seine Familie? Eine Putzkraft berichtet, dass Rostami seine schwangere Frau Hasty überraschen wollte. Sie arbeitet am Hamburger Flughafen bei Mario Trudda, der eine illegale Putzkolonne leitet. Weitere Befragungen deuten auf die Ausübung von Polizeigewalt durch Orbach hin. Ein Zeuge will dies gefilmt haben, doch der ist plötzlich verschwunden. Die Ermittler befürchten, dass Orbach oder einer seiner Kumpane den Mann aus dem Weg geräumt haben könnten, um Beweismittel zu beseitigen. Die Gerichtsmedizinerin bestätigt schwere frische Verletzungen bei Rostami, und auch Pressefotos belegen, dass Joon die Waffe ablegen wollte, bevor er erschossen wurde. Was ein anderes Licht auf Monas "Notwehr" wirft, und tatsächlich gesteht Mona ein, dass sie übermüdet und verkatert war. "Nachtschicht – Der Unfall" ist bereits ab Samstag, 22. März 2025, in der ZDFmediathek verfügbar.

