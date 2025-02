ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 9/25

Woche 9/25 Fr., 28.2. 10.20 sportstudio live Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Frauen . . . ca. 11.50 Uhr Nordische Ski-WM Nord. Kombi, Skispringen Mixed . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Severin Freund Woche 10/25 Sa., 1.3. Bitte Änderungen und Ergänzungen beachten: 10.20 sportstudio live Eishockey: DEL, 49. Spieltag Zusammenfassung von Freitagabend Kommentator: Konstantin Klostermann ca. 10:30 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Frauen Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen Kommentator: Julius Hilfenhaus ca. 11.45 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 11.50 Uhr Nordische Ski-WM Nordische Kombination, Skispringen Männer Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentatorin: Meili Scheidemann Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 12.55 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Männer, 2. Lauf Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien Kommentator: Fabian Meseberg Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ____________________________ zu Sa., 1.3. ca. 14.00 Uhr Nordische Ski-WM Langlauf, 20 km Skiathlon Männer Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentator: Heiko Klasen Moderation: Lena Kesting ca. 15.00 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 15.05 Uhr Freestyle-Weltcup Skicross Männer und Frauen Zusammenfassung aus Gudauri/Georgien Kommentator: Marc Windgassen ca. 15.30 Uhr Eisschnelllauf-Weltcup Finale, 1000 m Männer Zusammenfassung aus Heerenveen/Niederlande Kommentator: Hermann Valkyser ca. 15.40 Uhr Snowboard-Weltcup PGS Männer und Frauen Zusammenfassung aus Krynica/Polen Kommentator: Marc Windgassen ca. 15.50 Uhr Nordische Ski-WM Nordische Kombination, 7,5 km Männer Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentatorin: Meili Scheidemann Moderation: Lena Kesting ca. 16.30 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 16.35 Uhr Eisschnelllauf-Weltcup Finale, Frauen Zusammenfassung aus Heerenveen/Niederlande Kommentator: Hermann Valkyser ca. 16.45 Uhr Nordische Ski-WM Skispringen Frauen Team, NH, 1.Durchgang Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 17.45 Uhr Nordische Ski-WM Skispringen Frauen Team, NH, 2.Durchgang Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Männer, 1. Lauf aus Kranjska Gora/Slowenien mit Kommentator Fabian Meseberg und Co-Kommentator Marco Büchel im Livestream ab 9.30 Uhr So., 2.3. Bitte Änderungen und Ergänzungen beachten: 10.15 sportstudio live Alpiner Ski-Weltcup Slalom Männer, 1. Lauf Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien Kommentator: Aris Donzelli Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 10.25 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Super-G Frauen Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen Kommentator: Julius Hilfenhaus ca. 11.45 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 11.50 Uhr Nordische Ski-WM Nordische Kombination: Skispringen Frauen Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentatorin: Meili Scheidemann Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 12.35 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Slalom Männer, 2. Lauf Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien Kommentator: Fabian Meseberg Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 13.35 Uhr Snowboard-Weltcup Snowboardcross Team Zusammenfassung aus Erzurum/Türkei Kommentator: Marc Windgassen ca. 13.50 Uhr Nordische Ski-WM Langlauf: 20 km Skiathlon Frauen Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentator: Heiko Klasen Moderation: Lena Kesting ca. 15.10 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 15.13 Uhr Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche (HD/UT) Moderation: Rudi Cerne _____________________________ zu So., 2.3. ca. 15.15 Uhr Snowboard-Weltcup PGS Männer und Frauen Zusammenfassung aus Krynica/Polen Kommentator: Felix Tusche ca. 15.25 Uhr Eisschnelllauf-Weltcup Finale, Teamverfolgung Frauen Zusammenfassung aus Heerenveen/Niederlande Kommentator: Hermann Valkyser ca. 15.40 Uhr Nordische Ski-WM Nordische Kombination: 5 km Frauen Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentatorin: Meili Scheidemann Moderation: Lena Kesting ca. 16.30 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 16.35 Uhr Eisschnelllauf-Weltcup Finale, Massenstart Frauen Zusammenfassung aus Heerenveen/Niederlande Kommentator: Hermann Valkyser ca. 16.45 Uhr Nordische Ski-WM Skispringen Männer, NH, 1. Durchgang Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein Nordische Ski-WM bei sportstudio.de und auf ZDFinfo: Skispringen Männer, Normalschanze ab 17.15 Uhr mit Kommentator Stefan Bier und Co-Kommentator Severin Freund Woche 14/25 Mo., 31.3. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Der Fernsehfilm der Woche (VPS 20.14/HD/AD/UT) Nachtschicht - Der Unfall Krimi von Lars Becker Erichsen Armin Rohde Tülay Yildirim Idil Üner Ömer Kaplan Özgür Karadeniz Mimi Hu Minh-Khai Phan-Thi Hasty Rostami Sogol Faghani Mona Nowak Rocío Luz Roland Orbach Maximilian Brückner Astrid Kühne Nadeshda Brennicke Bas Petros Selam Tadese Theo Klein Gustav Peter Wöhler und andere Schnitt: Sanjeev Hathiramani Musik: Stefan Wulff, Hinrich Dageför Kamera: Alexander Sachs Buch und Regie: Lars Becker Deutschland 2025 21.45 heute journal (VPS 22.15) 22.15 Montagskino im ZDF (VPS 22.45) Die Spur des Killers - Midnight in the Switchgrass 23.40 heute journal update (VPS 0.10) 23.55 Meine Tochter - Figlia Mia (VPS 0.25) 1.25 Das kleine Fernsehspiel (VPS 1.55) Shahid 2.45 Fitting In (VPS 3.15) 4.20- hallo deutschland (VPS 4.55) 5.30 ("Der Fernsehfilm der Woche: Rosenthal" sowie "Hans Rosenthal – Zwei Leben in Deutschland" verschieben sich auf Mo., 7.4.2025, 20.15 Uhr und 21.45 Uhr.) Woche 15/25 Mo., 7.4. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Der Fernsehfilm der Woche (VPS 20.14) Zum 100. Geburtstag von Hans Rosenthal Rosenthal (Text und weitere Angaben s. Mo., 31.3.2025, 20.15 Uhr.) 21.45 Hans Rosenthal - Zwei Leben in Deutschland (VPS 21.44) (Text und weitere Angaben s. Mo., 31.3.2025, 21.45 Uhr.) 22.15 heute journal (VPS 21.45) 22.45 Memory - Sein letzter Auftrag (VPS 22.15) 0.25 heute journal update (VPS 23.55) 0.40 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.10) Fossil 2.15 Der Bergdoktor (VPS 1.45) 3.00 Der Bergdoktor (VPS 2.30) 3.45 Der Bergdoktor (VPS 3.15) 4.30 Der Bergdoktor (VPS 4.00) 5.15- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30 ("Der Fernsehfilm der Woche: Ewig Dein" verschiebt sich auf Mo., 14.4.2025, 20.15 Uhr.)

