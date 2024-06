Kölner Stadt-Anzeiger

Kölner Autorin Elke Heidenreich kritisiert den gesellschaftlichen Umgang miteinander: "Heute müsste ich mich wahrscheinlich für jeden dritten Satz rechtfertigen"

Köln. (ots)

Die Kölner Autorin Elke Heidenreich hat den gesellschaftlichen Umgang miteinander kritisiert. "Es ist heute alles sehr woke, sehr hysterisch und sehr bedenklich geworden. Wir leben in etwas hysterischen Zeiten, und heute müsste ich mich wahrscheinlich für jeden dritten Satz rechtfertigen. Und dazu hätte ich keine Lust mehr", sagt sie im Podcast "Die Wochentester" von "Kölner Stadt-Anzeiger" und Redaktionsnetzwerk Deutschland im Gespräch mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Auch über ihre alte Literatursendung beim ZDF spricht Heidenreich im Podcast. Sie behauptet: "Wir hatten nie wieder eine so gute Literatur-Sendung gehabt wie die, die ich damals gemacht habe." Die Einschaltquoten seien "unglaublich toll" gewesen, die Sendung habe sechs Jahre lang die Bestseller-Listen bestimmt. "Und als ich dann einmal denen meine Meinung sage und daraufhin sofort abgesetzt werde, ist das eigentlich deren Problem und nicht meins. Ich fand das jämmerlich und finde das heute noch jämmerlich", sagt sie über das Ende der Sendung und den Umgang des Senders mit ihr. "Und viele der klügsten und besten Leute in diesem Land fanden das auch - von Enzensberger bis Michael Krüger." Es seien Todesanzeigen in der Zeitung zu lesen gewesen mit den Worten: "Wir bedauern das Sterben der Sendung 'Lesen'". Heidenreich weiter: "Das hat diesen Sender gar nicht interessiert und deswegen rufe ich denen auch kein "Sorry" zu. Ich rufe mir ein "Sorry" zu. Ich war undiplomatisch. Ich hätte die Sendung behalten können, wenn ich meinen Mund gehalten hätte. Aber ich kann halt meinen Mund nicht halten."

Heidenreich hatte im Jahr 2008 in einem Zeitungsbeitrag ihren Sender ZDF nach der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises scharf kritisiert, das ZDF hatte daraufhin die Zusammenarbeit mit ihr beendet, weil das Vertrauensverhältnis "nachhaltig zerstört" sei.

